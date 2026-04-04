籃球／前田顯藏有望接中華女籃主帥 阿巴西肯定執教功力

日本職籃B.League秋田北部喜悅前總教練前田顯藏有望接任中華女籃兵符，曾經與他合作的阿巴西認為，前田顯藏是非常好教練，並認可他的執教功力能為女籃帶來改變。

根據日本媒體「秋田魁新報社」報導，現年43歲、執掌日本職籃B.League秋田北部喜悅超過5年的前總教練前田顯藏，有望接下中華女籃總教練一職，而以防守強度高、紀律嚴明風格著稱的他，預計將率隊備戰瓊斯盃國際籃球邀請賽，並將目標鎖定9月名古屋亞運衝擊獎牌。

有趣的是，台灣職業籃球大聯盟TPBL新北中信特攻當家球星阿巴西，上季正是效力於日本職籃B.League秋田北部喜悅，與前田顯藏有一段「師徒情」。

阿巴西今天接受中央社採訪時表示，上季選擇前往日本挑戰，在人生地不熟情況下，很幸運遇見前田顯藏，並直言他不僅個性認真，同時又很細心，給予自己很多幫助，包含適應文化、環境等，「他是非常好的教練，還有幫我準備影片剪輯，真的做了很多事情。」

從學生時期到進入職業與很多教練合作，阿巴西補充，從前田顯藏身上看到很多以往沒有注意到的東西，慢慢更了解場上解決，「他對我很有耐心，我也跟他溝通很多比賽細節。」

近年中華女籃在國際賽場戰績下滑，隨著前田顯藏有望執掌兵符，可能將迎來改變，阿巴西認為前田顯藏相當注重防守，總是把防守擺在第1位，並認可他的執教功力，如果成真一定對中華女籃有所幫助。