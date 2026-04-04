快訊

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／前田顯藏有望接中華女籃主帥 阿巴西肯定執教功力

中央社／ 新北4日電
阿巴西（前）。資料照
阿巴西（前）。資料照

日本職籃B.League秋田北部喜悅前總教練前田顯藏有望接任中華女籃兵符，曾經與他合作的阿巴西認為，前田顯藏是非常好教練，並認可他的執教功力能為女籃帶來改變。

根據日本媒體「秋田魁新報社」報導，現年43歲、執掌日本職籃B.League秋田北部喜悅超過5年的前總教練前田顯藏，有望接下中華女籃總教練一職，而以防守強度高、紀律嚴明風格著稱的他，預計將率隊備戰瓊斯盃國際籃球邀請賽，並將目標鎖定9月名古屋亞運衝擊獎牌。

有趣的是，台灣職業籃球大聯盟TPBL新北中信特攻當家球星阿巴西，上季正是效力於日本職籃B.League秋田北部喜悅，與前田顯藏有一段「師徒情」。

阿巴西今天接受中央社採訪時表示，上季選擇前往日本挑戰，在人生地不熟情況下，很幸運遇見前田顯藏，並直言他不僅個性認真，同時又很細心，給予自己很多幫助，包含適應文化、環境等，「他是非常好的教練，還有幫我準備影片剪輯，真的做了很多事情。」

從學生時期到進入職業與很多教練合作，阿巴西補充，從前田顯藏身上看到很多以往沒有注意到的東西，慢慢更了解場上解決，「他對我很有耐心，我也跟他溝通很多比賽細節。」

近年中華女籃在國際賽場戰績下滑，隨著前田顯藏有望執掌兵符，可能將迎來改變，阿巴西認為前田顯藏相當注重防守，總是把防守擺在第1位，並認可他的執教功力，如果成真一定對中華女籃有所幫助。

TPBL 日本 籃球 阿巴西

延伸閱讀

TPBL／特攻內部會議收成效 謝亞軒關鍵三分球斷夢想家9連勝

NBA／不排斥到台灣和世界各地打球 湯瑪斯：告訴各球隊我準備好了

NBA／溫班亞瑪轟41分後誓言奪年度MVP 柯爾：籃框對他像是玩具

TPBL／開賽0：19卻上演大逆轉 戰神險勝特攻保住晉級挑戰賽生機

相關新聞

NCAA／狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

1974年成軍，UCLA女籃今天總算迎接隊史第一座NCAA錦標賽女籃金盃，且是全場不曾落後，以79：51擊敗南卡羅來納大學，以31連勝的強勢表現登上后座，28分的勝差也寫下NCAA女籃一級冠軍賽的史上第三大勝差紀錄。

TPBL／曹薰襄聽媽媽的話多進攻 單節10分助雲豹逆轉戰神

桃園台啤永豐雲豹今天迎接中壢主場最終戰，面對來訪的台北台新戰神，雲豹靠第二節「Michael」曹薰襄單節10分表現帶動團隊30：17攻勢，半場打完成領先一方，加上三名洋將克羅馬、麥卡洛和米勒得分都超過20分，最終以107：96擊敗戰神。

PLG／領航猿逆轉勇士提前登頂 盧峻翔喊話：再奪一冠

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿隊今天在台中洲際迷你蛋主場迎戰台北富邦勇士隊，前三節落後下在第四節上演逆轉秀，單節打出27：9猛攻，終場以99：87奪勝，提前拿下例行賽冠軍，直接晉級本季總冠軍賽，同時也取得東超門票。

TPBL／稱國王打出「建隊最差一戰」 洪志善怒：主力球員要檢討

新北國王隊今天在暌違4個月的「新北內戰」以78：98慘敗給新北中信特攻隊，近4戰吞下3敗，教練洪志善賽後說出重話，除稱今天比賽是「建隊以來打最差的一場」，更直接點名球員要檢討態度，「尤其是主力球員」。

TPBL／世代傳承！中信特攻隊邀籃球名人堂成員開球

新北中信特攻籃球隊今天於新莊體育館主場迎戰新北國王隊，特邀籃球名人堂重量級成員蒞臨開球，包含籃球名人堂理事長葛永光、前理事長王信良、副秘書長葉益吟，以及入堂名人賴秀麗、洪濬哲，及神盾籃球創辦人葛政儒等共同出席，為賽事揭開序幕，也象徵台灣籃球精神的世代傳承。

TPBL／對國王占上風 阿巴西曝關鍵

新北中信特攻隊今天在暌違4個月的「新北內戰」最多領先新北國王隊到32分，最終在6人得分兩位數下以98：78奪下主場連勝，本季和國王5度交手取得4勝1敗優勢，今天上演灌籃秀的「黑豹」阿巴西透露，自己就是關鍵之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。