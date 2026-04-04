PLG／領航猿移師台中主場大勝洋基工程 送獵鷹前進季後賽

桃園璞園領航猿今天前進台中洲際迷你蛋進行主場賽事，並且在與洋基工程之戰火力全開，在球隊一哥盧峻翔缺陣的情況下，包括葛拉漢拿下25分、10籃板、9助攻的準大三元，李家慷也攻下18分，最終領航猿就以124：103輕取洋基工程，也將排名第2名的獵鷹送入季後賽。

領航猿本賽季主場受到桃園巨蛋整修影響，只能另尋場館進行主場賽事，在日前前往板橋體育館後，本周則是進駐TPBL夢想家台中洲際迷你蛋主場，並在首場比賽面對戰績墊底的洋基工程。

賽前處在3連勝的領航猿，今天在球隊一哥盧峻翔缺陣的情況下依舊是火力全開，上半場葛拉漢與伯朗就攜手攻下34分，且從板凳出發的阿提諾、關達祐也相繼加入搶分行列，上半場打完領航猿就取得20分領先。

易籃後，洋基工程在葉惟捷單節攻下11分領軍下展開反撲，但領航猿李家慷在下半場同樣火力全開投進3記三分球拿下13分，幫助領航猿維持住領先差距，最終就以21分差距收下4連勝。

領航猿今天12位上場球員僅有丁恩迪沒有得分紀錄，共6人得分上雙，其中葛拉漢更是拿下25分、10籃板、9助攻準大三元，伯朗則有22分、7籃板，李家慷投進4記三分球拿下18分；至於洋基工程則以新洋將柯麥隆21分最佳，葉惟捷19分、陳昱瑞17分。

對於今天首度在台中主場出賽並擊敗來訪的洋基工程，葛拉漢說：「謝謝從台灣各地來幫我們加油的朋友們。我們今天的進攻就是試著找到空檔的隊友，找到最好的出手。因為我們差一場勝利就能拿到例行賽的封王，我們會好好準備這一場比賽，明天會是很難打的比賽。」