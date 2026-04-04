TPBL／特攻內部會議收成效 謝亞軒關鍵三分球斷夢想家9連勝

日前拉出聯盟史上最長9連勝的福爾摩沙夢想家，今天作客新北中信特攻主場卻踢到鐵板，特攻謝亞軒在比賽最後三分鐘連續投進兩記三分球，加上阿巴西抓下決勝籃板，幫助特攻以108：104中斷夢想家9連勝。

前一次輸球已經是1月的夢想家，在近期拉出一波9連勝，戰績直逼聯盟龍頭雲豹，今天作客特攻主場，夢想家在上半場也打出亮眼表現，尤其是主控蔣淯安前兩節就投進5記三分球、猛轟21分，加上忻沃克也有13分進帳，上半場打完夢想家也以55：48領先。

不過易籃後，特攻逐漸在防守端加壓，讓夢想家的外線攻勢受阻，三分球18投僅5中，且還發生高達12次失誤，反觀特攻在進攻端漸入佳境，不僅三位洋將都有雙位數得分，謝亞軒更是火力全開，在下半場8次三分球命中5球，其中包括比賽最後3分半鐘投進兩記三分球，對夢想家造成重傷害。

第四節最後1分多鐘，夢想家霍爾曼、湯普金斯連續飆進兩記三分球，一度在比賽最後8秒追到1分差距，但倒數7秒貝奇兩罰一中後，阿巴西抓下關鍵籃板後，迫使夢想家再賠上犯規，在阿巴西兩罰俱中後，雙方也回到4分差距，勝負底定，最終特攻就以4分差中斷夢想家9連勝，特攻則是終止2連敗。

特攻今天共計6人得分上雙，其中內馬攻下23分、10籃板最佳，謝亞軒則是投進5記三分球拿下19分，阿巴西10分、8助攻；至於夢想家則以蔣淯安29分最佳。

談到前一場比賽在主場遭到戰神上演大逆轉，今天總算順利止敗，謝亞軒也透露，在前一場比賽輸球後，球隊一度召開內部會議，「其實我們在輸給戰神的比賽後，有開一個會議，每個人都有把自己心裡話講出來，這對於我們團隊非常好，大家要有共識，雖然表現沒那麼好，但還是要面對、全力以赴，去迎戰接下來比賽。」