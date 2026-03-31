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TPBL／中壢主場最終戰 雲豹打造「壢豹樂園」主題周

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹隊本周舉辦「壢豹樂園」主題周。圖／雲豹隊提供
雲豹隊本周舉辦「壢豹樂園」主題周。圖／雲豹隊提供

桃園台啤永豐雲豹隊4月4日、5日將於中壢國民運動中心分別與高雄全家海神、台北台新戰神隊交手，適逢兒童節連假，球團特別推出「壢豹樂園」主題周，將主場打造成充滿童趣與驚喜的遊樂園。周日賽事更將迎來本季中壢主場最終戰，球團號召全體豹迷在月底回歸桃園巨蛋前踴躍進場，與豹青軍團共同創造最歡樂的中壢樂園回憶。

「壢豹樂園」主題周兩天規劃豐富互動應援活動，4月4日賽前將推出「童言童語」直播活動，中場則上演激烈的「小豹迷3對3對抗賽」，冠軍隊伍可抱走「家涵寢具Snoopy雙人床包組」與涼感巾，當天賽事還有「豹吃海鮮」限定應援活動，只要雲豹球員投進3分球即送出龍蝦，集滿四球直接升級為帝王蟹，賽後隨即抽出幸運得主，讓豹迷享受最即時的美味應援！

4月5日迎接中壢主場最終戰，賽前直播活動將舉辦「中壢神射手」，幸運球迷可獲得由華元食品提供的限量蚵仔煎手提袋，中場活動更有「雲豹台步王」挑戰，挑戰成功即可帶走精美禮品，誠摯邀請大小球迷，本週末來到主場闖關同樂，享受最燃的籃球假期！

迎接充滿童心的節日，主場TBL STORE特別推出多款萌翻天的主題新品，其中「童心豹發球員鑰匙圈」將全隊化身為超卡哇伊的學生制服造型，絕對是必收的吸睛應援裝備，創意滿分的「調啤豹豹準尺」不僅能當作實用直尺，還能測量你的可愛指數；為回饋球迷，凡於主場商店現場消費不限金額，就有機會抽中由河馬水產提供的「龍蝦海陸個人鍋」招待券，消費滿500元還可獲得限量特典，且只要購買吉祥物相關商品，更能以299元超值加購調啤豹玩偶乙隻，邀請豹迷們把滿滿的好康一次帶回家。

大受好評的「豹達桃園」里民入場優惠本週末持續實施，全力號召桃園在地鄉親來到中壢主場熱情「頑張」。

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