TPBL／浪愛延續走進校園 邱子軒、施晉堯化身海派教頭

⾼雄全家海神隊與遠雄文教公益基金會合作，校園活動浪愛延續不間斷，28日先帶領中正國小籃球隊前往客場觀賽，昨天由邱子軒、施晉堯擔任「海派教練」，前往中正國小親自指導籃球隊，問答環節同學提問五花八門，問到「第一次灌籃是什麼時候」，兩人也霸氣回覆，場面熱鬧有趣。

海神隊過去兩年攜手遠雄⽂教公益基⾦會造訪五所學校，與校內籃球隊近距離互動，傳授籃球技巧，為基層籃球向下紮根盡心力。28日先邀請中正國小籃球隊客場觀戰，由于煥亞、賽克維奇、勤明慶賽前與籃球隊小球員相見歡，贈送漢來美食點心並合影留念，不少小球員更把握難得機會，拿出準備已久的T恤索取簽名合照。

昨天邱子軒、施晉堯前進中正國小擔任五、六年級籃球隊的「海派教頭」，貼身指導上籃、敏捷訓練到運球技巧，讓31位球員收穫滿滿。施晉堯分享，身為球隊最資深，保持競爭力的最大動力就是不服輸，「我的個性不服輸，要求自己跟年輕人競爭，維持好自己的狀態，持續拼、不放棄，才能保持競爭力，爭取場上機會。」

問答環節同學提問踴躍，「什麼時候開始打球的」、「職籃遇過最強的對手是誰」、「除了打籃球還會什麼運動？很厲害嗎」、「第一次灌籃是什麼時候」、「有隔扣過嗎」，邱子軒說初次灌籃是HBL高雄巨蛋比賽的時候，施晉堯是SBL時期，會游泳、羽球、桌球的他也鼓勵同學嘗試、體驗不同運動帶來的樂趣。

中正國小校長黃維瑜感謝遠雄與海神隊進校指導同樂，期許同學向職業球員學習球技與認真態度。施晉堯代表海神隊致贈齊飛熊籃球給校方。積極復健中的邱子軒則提醒同學做好暖身跟收操，保持健康，遇到傷勢或困難不要逃避，「我的個性開朗，勇於面對、試著解決問題才能朝目標前進。打球是很開心的事情，好好享受打球的時光。」

高雄全家海神前進中正國小。圖／高雄全家海神隊提供