東超／年度個人獎項出爐 領航猿盧峻翔、李家慷等4球員入選

東亞超級聯賽（EASL）今天正式公佈2025-26賽季年度獎項名單，本季獎項規模創歷史新高，新增「年度最佳防守球員」、「年度最佳第六人」及「年度防守第一隊」，與既有的「斯伯丁總決賽最有價值球員」及「東超年度最佳陣容」共同組成五大獎項，其中拿下亞軍的桃園璞園領航猿共4名球員獲選，成為最大贏家。

來自日本職籃B.LEAGUE強權宇都宮皇者的比江島慎，率隊奪下總冠軍並榮膺總決賽MVP。他在季後賽期間場均繳出13.3分、5.3助攻及4籃板，三分球命中率高達60%；小組賽階段則場均14.7分，累積命中15記三分球，展現穩定且高效的進攻表現。

【2025-26賽季東超年度最佳陣容 2025-26 All-EASL Team】

•紐比爾（D.J. Newbill）（宇都宮皇者）

•盧峻翔（桃園璞園領航猿）

•比江島慎（宇都宮皇者）

•庫利（Jack Cooley）（琉球黃金國王）

•阿提諾（Will Artino）（桃園璞園領航猿）

東超聯盟指出，盧峻翔是本屆唯一連續兩季入選最佳陣容的球員，本季再度展現穩定火力，不僅是唯一在12支球隊中以本土球員身份領銜隊內得分者，也是本賽季全聯盟本土球員得分王，出賽九場比賽，場均18.8分，同時也成為東超史上第二位生涯得分突破300分的球員，更是首位達成此紀錄的本土球員。

【2025-26賽季東超年度最佳防守球員 The 2025-26 EASL Defensive Player of the Year】

伯朗（Alec Brown）（桃園璞園領航猿）

伯朗在效力領航猿的第二個東超賽季中，榮膺首屆年度最佳防守球員。他已成為東超史上阻攻王，小組賽場均2.2次阻攻領先全聯盟，並延續至季後賽，於多場出賽球員中以場均1.3次阻攻居首。作為領航猿連續兩年闖進冠軍戰的重要核心，伯朗同時也是PLG年度最佳洋將。

【2025-26賽季東超年度防守第一隊 2025-26 All-EASL Defensive Team】

•紐比爾（宇都宮皇者）

•高島紳司（宇都宮皇者）

•霍里斯-傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）（馬尼拉電氣）

•沃尼（Jameel Warney）（首爾SK騎士）

•伯朗（桃園璞園領航猿）

李家慷奪下年度第六人獎。圖／東超提供

【東超2025-26賽季年度最佳第六人 The 2025-26 EASL Sixth Man of the Year】

李家慷（桃園璞園領航猿）

東超聯盟指出，李家慷在第二個東超賽季中榮獲首屆年度最佳第六人。他本季9場比賽全數出賽，作為替補輪替的重要戰力，小組賽期間在隊內三分球命中數排名第4、總得分排名第5。場均上場時間超過20分鐘的他，整季表現穩定，並在冠軍戰繳出雙位數得分，助隊連續第二年闖進總決賽。同時，他也是PLG年度最佳第六人。