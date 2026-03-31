TPBL／兒童節來球場！特攻打造「Happy桑DAY」主題周

新北中信特攻隊將於4月1日、4日和5日在新莊體育館盛大舉行「Happy桑DAY」主題周，地表最強吉祥物「Thunder 桑德」施展超能力，把「特攻基地」變身為充滿驚喜的魔幻樂園「Thunderland」；適逢兒童節檔期，特攻誠摯邀請大小線人們一同進場，與桑德盡情玩樂、熱血應援，獲得滿滿能量和難忘回憶。

「Happy桑DAY」主視覺特別邀請童心未泯的三位球星「亞喵」謝亞軒、「大瀚」黃泓瀚、「澄子」李沛澄，攜手甜美可愛的中信特攻啦啦隊「Passion Sisters」的珮含、汶汶共同入鏡，而主角桑德除了在「Thunderland」上空守護大家，更化身為小小桑德穿梭同樂，將籃球熱血與童心完美結合，打造充滿童趣與活力的樂園氛圍，也象徵著滿滿能量在球場中不斷擴散。

主題周三天將由珮含、汶汶、林可、夏蕾、芊芊、沛婕、怡琪、衣宸、維尼，加上日籍啦啦隊桃子，以及韓籍啦啦隊金渡兒、JJUBI帶來熱力應援，其中4月1日和5日，金渡兒、JJUBI將攜手於節間帶來限定演出「上海之戀」，4日則是帶來活力滿點的「Oh!」，以精彩表演點燃球迷熱情。

呼應兒童節的到來，4日「小岳哥哥」和「蓓蓓姐姐」將於12點50到1點20在迴廊北側SHOWTIME小舞台的「互動故事屋」，透過生動故事與趣味互動，陪伴小朋友走進繽紛的童話世界；「FUN電遊行」1點半到1點50分最受歡迎的將由迴廊南側出發，一樣由人氣吉祥物「Thunder 桑德」、12位PS女孩領軍，和小岳哥哥、蓓蓓姐姐，以及好朋友「腦袋星球－邁思特、朵朵果」一起和線人們沿路互動；「愛樂種子弦樂團」更攜手「魔術達人李孟修」，於2點10為大家帶來開場表演「愛樂魔幻秀」，以奇幻魔術結合悠揚樂音，打造充滿驚喜與想像力的視聽饗宴。

5日由小岳哥哥與「幾米娛樂」於12點50到1點20分再次帶來精彩的互動魔術秀，1點40到2點則是「腦袋星球見面會」，可愛的「邁思特、朵朵果」將首次來到新莊體育館與大家同歡，皆在迴廊「北側SHOWTIME小舞台」舉行。除了精彩的表演，還有超豐富迴廊活動，包含SWITCH遊戲區、「PLAY WITH THUNDER氣墊區」的DEA籃球場跳床、THUNDER球池滑梯，以及「FLASH CARNIVAL GAME」籃球小遊戲、主題拍貼機，還有主題闖關遊戲，只要通過4個桑德精心設計的關卡，就可以獲得「Happy桑DAY胸針」一個，數量有限。

搭配「Happy桑DAY」主題日，球團同步推出桑德與PS女孩全新周邊商品，包含「桑德造型絨毛零錢包」及「桑德造型潛水布杯套」，讓場上帥氣的桑德化身Q版造型，隨時陪伴線人日常；此外亦推出PS女孩小物，如「PS女孩造型壓克力扣環」及「PS女孩磁鐵（盲包）」。

購票進場有機會收藏限量「Happy桑DAY織帶鑰匙圈」，入場的朋友也可以享用「金車奧利多水」，這次也有美食攤商新登場，包含「廖桑」鐵板沙威瑪、「泰甜了」泰式小吃，此外主食、炸物、甜點、飲品攤商應有盡有，還有「應援長巾專屬美食優惠」，消費時出示特攻專屬應援道具即享有各店家餐點優惠。