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HBL／去年車禍休半年 南澳隊長復出拚隊史最佳
去年遭遇車禍左小腿骨折，南澳高中隊長林子駿休學養傷半年，114學年復學助隊再闖HBL乙級決賽，他霸氣說不只要突破隊史最佳第6名成績，「要全國第一！」
宜蘭出產許多籃球好手，出演過偶像劇「MVP情人」的南澳教練高天麟就曾是「宜中三劍客」成員；球員生涯退役後，高天麟100學年進入南澳，14年來率隊3闖乙級決賽，兩次打下第8，111學年獲得第6，今年首度以北區複賽第一之姿挺進全國決賽。
高天麟提到，宜蘭好手從國小畢業就開始外流，高中端找尋人才更困難，像去年率松山高中奪冠並奪得MVP的楊程恩就是南澳國中出品，他苦笑說能收到國中二、三線球員已經要偷笑，「我們應該是決賽最矮的球隊，只有一隻180公分。」
身材雖不出色，南澳透過轉換快攻突圍，高天麟盼今年能挑戰隊史第一次的四強，今天一同出席記者會的隊長林子駿將扮重要角色。
和楊程恩國中當過一年隊友的林子駿，現在左小腿還打著鋼釘，聽到教練的4強目標後他馬上笑說：「不只四強，要全國第一！」泰雅族的他雖只有175公分，但球風全能，一號位到五號位都打，曾有單場29分演出，今年不只想率南澳爭最高榮譽，大學也希望繼續打UBA，挑戰更高層級舞台。
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