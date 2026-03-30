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HBL／8強爭霸 乙級決賽4月8日開戰

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
114學年高中籃球聯賽（HBL）乙級決賽4月8日到12日於板橋體育館點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影
114學年高中籃球聯賽（HBL）乙級決賽4月8日到12日於板橋體育館點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影

114學年高中籃球聯賽（HBL）乙級決賽下月將於板橋體育館點燃戰火，男、女子組8支隊伍將從4月8日一路熱戰到12日，爭奪屬於乙級隊伍的最高榮耀。

今年晉級男子組全國最終8強的球隊有高師附中、南澳高中、永春高中、建國中學、中華商海、台中二中、嘉義高中和豐原高中。豐原和中華商海都是首度擠進全國決賽，高師附中以衛冕軍身分挑戰連霸，109到112學年都闖4強、打下2冠1亞的建中，去年掉出8強外，今年捲土重來，將挑戰隊史第3冠。

女乙全國8強分別是桃市陽明、宜蘭高商、永春高中、內湖高中、小港高中、屏東高工、龍津高中和田中高中。去年首度奪冠的桃市陽明今年打下北區複賽第一，下月將挑戰連霸；去年打下亞軍的永春將再度向隊史首冠發起挑戰，永春也是今年唯一男、女隊同闖乙級全國決賽的學校。

今年賽事提供多元收看管道，緯來精采台將有電視轉播，網路可透過緯來體育台YouTube頻道，高中體育總會會長胡劍峯今天記者會上除預祝各校打出佳績，也歡迎球迷進場，一起感受屬於高中籃球的熱血。

114學年高中籃球聯賽（HBL）乙級決賽4月8日到12日於板橋體育館點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影
114學年高中籃球聯賽（HBL）乙級決賽4月8日到12日於板橋體育館點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者曾思儒／攝影

陽明 籃球 建中

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