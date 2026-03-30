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NCAA／男籃4強對決觀戰重點一次看 康乃狄克拚4年3冠

中央社／ 綜合外電報導
NCAA進入四強大對決。圖截自官方X
NCAA進入四強大對決。圖截自官方X

2026年全美大學體育聯盟（NCAA）男籃4強出爐，將由康乃狄克大學對伊利諾大學，以及兩支頭號種子亞利桑納大學對密西根大學。4強力拚晉級4月6日冠軍戰。

這次NCAA男籃4強，一組是進階數據評比全美最強的兩隊：亞利桑納與密西根強碰，一組是挑戰4年內3度奪冠的康乃狄克對上堪稱「史上最強未奪冠球隊」的伊利諾。兩場4月4日在印第安納波利斯（Indianapolis）的比賽在全美未演先轟動。以下是綜合紐約時報、ESPN所做的戰前分析。

● 康乃狄克 vs 伊利諾

康乃狄克在鬼才教練赫利（Dan Hurley）執教下，過去4個賽季在NCAA取得17勝1敗、3度打進4強；伊利諾目前則是在本屆賽會全部以雙位數分差擊敗對手。

康乃狄克先發5人場均得分都達雙位數，由中鋒利德（Tarris Reed Jr.）14.3分、8.8籃板領軍，搭配前鋒卡拉班（Alex Karaban）13.4分、後衛德馬里（Silas Demary Jr.）10.4分、6.1助攻。

康乃狄克中鋒利德。 美聯社
康乃狄克中鋒利德。 美聯社

伊利諾方面則有超級後衛威格勒（Keaton Wagler）以場均17.9分、5.0籃板坐鎮，本屆他投進85記三分球，命中率高達40.7%，是NBA選秀熱門之一；伊利諾還是本屆平均身高最高的球隊之一，8名主要輪替球員裡有4人具東南歐血統。

大三後衛、前NBA名將史托亞克維奇（Peja Stojakovic）之子小史托亞克維奇（Andrej Stojakovic）對任何後衛或前鋒都具錯位優勢；雙胞胎伊維西奇（Tomislav Ivisic）、（Zvonimir Ivisic）兄弟檔身高分別為7呎1與7呎2，前鋒米爾科維奇（David Mirkovic）場均13.5分、8.1籃板與2.6助攻。

伊利諾後衛威格勒。 美聯社
伊利諾後衛威格勒。 美聯社

伊利諾既有強大攻擊內線，也有頂級防守，同有身高優勢的康乃狄克料將祭出壓迫性區域聯防，削弱伊利諾的內線攻勢，會以近4戰有3場砍進20分以上的利德為核心；康大防守端另一關鍵是盯牢伊利諾6呎5吋的威格勒，不能讓對方打出爆炸性數據。

伊利諾這邊最大關鍵將是限制住利德或讓他陷入犯規麻煩。一旦利德不在場，康乃狄克攻防兩端都會受阻。

名將之子小史托亞克維奇(右)。 法新社
名將之子小史托亞克維奇(右)。 法新社

兩軍另一決勝點是三分球。康乃狄克自2月18日以來只有一場投進雙位數三分球，但同期間也沒讓對手投進雙位數三分球；而伊利諾的三分線出手頻率則全美名列前茅。

● 密西根 vs 亞利桑納

紐時直言這是兩支頭號種子的夢幻鏡像對決，兩隊都仰賴由7呎歐洲中鋒支撐的禁區優勢。亞利桑納的主力是7呎2的立陶宛大三中鋒克里瓦斯（Motiejus Krivas），場均10.4分、8.2籃板；密西根則有來自西班牙、7呎3的瑪拉（Aday Mara），場均11.8分與2.6阻攻。

亞利桑納與密西根的進攻效率分別排名第4與第6，也都有「學長」作為運作核心：亞利桑納6呎3大四後衛布萊德利（Jaden Bradley）、密西根6呎9大四前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）均為聯盟頂級。

亞利桑納的立陶宛大三中鋒克里瓦斯(左)。 路透社
亞利桑納的立陶宛大三中鋒克里瓦斯(左)。 路透社

亞利桑納另有3名大一新生挹注火力：德國前鋒哈琴科夫（Ivan Kharchenkov）、聯盟公認的5星級新秀前鋒皮特（Koa Peat）及得分機器柏瑞斯（BraydenBurries）。

密西根先發陣容則沒有任何新生。從伊利諾轉學來的大二前鋒強生（Morez Johnson Jr.）投籃命中率為聯盟頂級，也是隊上籃板王；從北卡轉來的後衛卡多（Elliot Cadeau）則是助攻高手。

亞利桑納6呎3大四後衛布萊德利(中)。 美聯社
亞利桑納6呎3大四後衛布萊德利(中)。 美聯社

ESPN分析，兩軍對陣將是場禁區實力對決的巔峰之戰。亞利桑納更依賴也更擅長控制籃板與防守，禁區得分與進攻籃板均為全美前5、罰球數高居第一；密西根在禁區附近的防守、阻攻與限制對手出手距離方面也屬頂尖，且犯規控制良好，禁區命中率超過61%。

亞利桑納前次打進4強是2001年，隊史唯一的冠軍是1997年；密西根同樣只有一冠，時間更是37年前，最近一次4強之旅是2018年。

大二前鋒強生(左2)領銜密西根。 法新社
大二前鋒強生(左2)領銜密西根。 法新社

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