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NCAA／最後10秒追4分！康乃狄克菜鳥絕殺杜克闖4強
36年前，康乃狄克大學在NCAA錦標賽菁英8強賽遭杜克大學絕殺，錯過最終4強機會，今天康乃狄克讓杜克嚐到同樣的扼腕滋味，且是扭轉最多19分落後，並在最後一波製造杜克失誤，菜鳥穆林斯（Braylon Mullins）投進35呎的逆轉三分彈，讓哈士奇軍團戲劇性以73：72搶進4強。
這是康乃狄克4年來第3度打進最終4強，教練赫爾利（Dan Hurley）說：「這是康乃狄克的文化，康乃狄克的心態，每年這個時候我們都相信我們能奪勝。」
杜克上半場最多領先19分，帶著44：29優勢進入下半場後，最後6分鐘也還握有兩位數領先，但康乃狄克在里德（Tarris Reed Jr.'s）領軍下持續追分，最後10秒將差距縮小到3分差。
康乃狄克成員德馬里（Silas Demary Jr.）最後10秒2投1中，先助球隊追到70：72，杜克發球進場後又出現失誤，讓穆林斯扮演英雄，「Logo shot」破網淘汰杜克，讓頭號種子連兩年都提前出局。
隨著戲劇性一戰結束，今年NCAA錦標賽最終4強的對戰組合也出爐，康乃狄克將對決伊利諾大學，密西根大學和亞利桑那大學爭另一張冠軍賽門票。
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