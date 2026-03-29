PLG／領航猿險勝洋基工程 卡總批打得像「宿醉」

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天迎接東超（EASL）決賽後的首戰，儘管落後時間比領先多，在洋將伯朗26分、16籃板和盧峻翔、李家慷各拿19分發揮下，仍以97：92擊敗聯盟新球隊洋基工程。

洋基工程第一節主打禁區，曾取得19：14領先，但領航猿在伯朗飆進三分球下打出7：0反撲，不過洋基工程在德古拉灌籃後扳平比分，馬克斯再飆進三分球，首節打完仍握有26：22優勢。

領航猿第二節開節不到1分鐘就在白曜誠、伯朗接連得手下追平比分，讓洋基工程早早喊出暫停；領航猿單節攻下30分，半場打完反以52：48分先，但第三節進攻當機僅拿13分，第四節回神又轟下32分，才以5分差踢館成功。

領航猿教頭卡米諾斯形容球隊今天打得像「宿醉」一樣，經過上周東超決賽3場賽事，回歸PLG首戰內容不算好，第一節和第三節都出狀況，所幸第四節有打回該有的態度。

今天攻下19分的李家慷也說，剛打完東超決賽，今天一開始沒在狀況內，後半段專注度才提高，「回去調整，下周主場周會再提升起來。」

洋基工程目前唯一沒贏過的隊伍就是領航猿，教練李逸驊坦言今天是很好機會，但團隊41罰僅24中，錯失良機。