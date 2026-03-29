TPBL／想灌籃被毀 林彥廷笑喊可惜

昔日「政大航空」今天差點在和平籃球館再升空，本季加入新北國王的林彥廷下半場突破後試圖灌籃，但被新北戰神隊「小台」黃聰翰毀掉，帥氣灌籃變成站上罰球線，讓他笑喊可惜，「好久沒灌了！」

來自花蓮的林彥廷流有阿美族血液，就讀能仁家商和政大時常有灌籃美技，大學赴CBA兩個賽季後回台加入國王，今天先發攻下15分、5籃板，助隊扭轉最多12分落後，終場以116：102帶走勝利。

成為國王今年即戰力的林彥廷提到，李愷諺傷後回歸後，自己上場時間被壓縮，從替補到先發搭配的洋將杰倫和林書緯都是很好持球手，角色也是必要改變，有時搭配李愷諺還要打到控球，「要把這些事情做好，還有防守。」

提到下半場的灌籃嘗試，林彥廷笑說教練洪志善有幫他喊一個戰術，剛好有機會過掉雷蒙恩，「原本想要兩步扣，小台來協防，是很好的協防。」

國王今天後三節得分都超過30分，上半場只拿4分的林書緯下半場更灌進19分，不過他和教練洪志善都強調防守是扭轉戰局關鍵，林書緯說：「洛後多時愷諺上來防守也很好，彥廷防守也有幫我們追回來，第三節直接拉開，今天團隊流動做得比較好。」

從助教到戰神總教練的米蘭認為，球隊今天只打了一節好球，防守強度沒能維持整場，是接續必須修正的部分。

戰神洋將梅克今天狂轟39分做白工，他也提到問題出在防守，球隊化學效應仍沒建立很好，需要持續努力。

戰神近期苦吞4連敗，丁聖儒坦言防守溝通上沒能交代清楚，「比較沮喪，大家都求好心切，但沒把事情做好。」