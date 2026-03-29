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TPBL／國王三分彈連發 戰神換帥仍吞連敗

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
國王洋將沃許本籃下出手。圖／TPBL提供
國王洋將沃許本籃下出手。圖／TPBL提供

台北台新戰神「換帥」卻沒能挽救戰績，昨天不敵高雄全家海神隊，今天碰新北國王又浪費最多12分領先，被國王第三節打出20：7的海嘯攻勢逆轉，最終投進15記三分彈的國王就以116：102踢館成功。

戰神首節在洋將梅克單節12分發揮下，取得26：20領先，第二節最大優勢曾握有34：22優勢，但失誤增加下被國王回敬11：3攻勢，戰神洋將梅克接連取分雖助隊再拉開差距，但呂政儒最後20秒飆進外線，讓國王半場打完追近比分到50：51。

蘇士軒第三節率先飆進外線，讓國王53：51逆轉比分，杰倫更上演空中接力灌籃；戰神雖有梅克頻頻單打得手，但杰倫和林書緯接連命中三分球，國王開截不到3分半就打出13：5攻勢，反取得63：56領先。

戰神喊出暫停沒能止血，國王奧帝也加入外線開火行列，林書緯中距離跳投也破網，國王領先擴大到70：58，三節打完也握有83：67領先。

國王第三節三分球10投6中灌進33分，第四節戰神雖在「小台」黃聰翰飆外線、梅克製造「3分打」下將差距縮小到80：88，但國王呂政儒和林彥廷外圍放冷箭，領先又回到兩位數，最終就在後三節得分都突破30分下踢館成功。

國王今天團隊三分球34投15中，共5人得分兩位數，杰倫和林書緯各23分，沃許本22分、9籃板，林彥廷也贊助15分，奧帝13分。

戰神原教練許皓程請辭，昨天是暫代總教練的助理教練米蘭接掌兵符處女秀，今天第二戰洋將梅克雖狂轟39分，威力斯也攻下22分，仍苦吞4連敗。

國王逆轉戰神帶走勝利。圖／TPBL提供
國王逆轉戰神帶走勝利。圖／TPBL提供

許皓程 呂政儒 蘇士軒 籃球

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