籃球／U19籃球聯盟 Mamba顏睿廷「把苦差事做到最好」

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟29日進行U15的A級組，Dark Mamba面對尚未開胡的「台北黑豹」Taipei Panthers強力挑戰，全隊賣力拚搶籃板，靠著制空權仍以55：48險勝，展現求勝企圖心。

Mamba今天團隊籃板33：19大勝，不過19次失誤與Panthers外線發揮，前3節雙方38：38打平，不過決勝節賴睿廷飆進三分球後拉出13：2攻勢，加上王震洋繳出17分、11籃板、6助攻、5抄截全能數據，戰績2勝1敗緊咬3連勝的Big Ballers與安康國中。

不僅王震洋有好表現，顏睿廷抓下7籃板也很關鍵，另有6分、3助攻與1阻攻，藍領相當稱職，他表示：「隊友狀態比我好，我就把沒人想做的事情做到最好，把球搶下來交給手感好的人。」

顏睿廷就讀景文國中，不過並未參加校隊，半年前來到Mamba開啟新視野，「以前國小校隊時因身高比人高，位置很受限，在這裡打球很自由、快樂，可以嘗試以前不敢做的事，不過我的三分還是要加油。」

現年13歲已經180公分高的顏睿廷從小跟朋友到公園打球，跟籃球解下不解之緣，他表示未來想跟福爾摩沙夢想家隊的「小馬」馬建豪看齊，「他個子很高，速度還很快，滿欣賞他的。」

Panthers輸球後苦吞3連敗，與龍門國中暫時瓜分「爐主」，不過陳泳孝今天攻下全場最高19分，在場上也不斷試著幫球隊穩住陣腳，頗有大將之風，「其實我們氣氛很好，但今天籃板真的搶不到，回防比較慢，對裁判尺度也不太適應。」

陳泳孝此役中距離7投4中，外線3中1，擁有一手流暢投籃姿勢，他透露是從小受到父親薰陶，「爸爸很愛打籃球，以前也是校隊，國小一年級時他就教我投籃了，而且對動作非常講究，會安排我在哪幾個點投幾顆球，幫我打好基礎。」

今天的比賽上午10點展開，是Panthers本季最早的一役，陳泳孝透露大家昨天都做足準備，「我睡前有用滾筒放鬆，而且早點睡，我們在學校假日比賽比較少，很珍惜這樣的機會。」