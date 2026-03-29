TPBL／盧冠軒、蔡宸綱決勝節挺身 攻城獅狙擊龍頭雲豹奪連勝

新竹御嵿攻城獅隊本土第四節發威，盧冠軒和蔡宸綱聯手轟下27分，加上高國豪全場貢獻20分，助隊頂住聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹隊反撲，以102：91收下主場2連勝。

主場「背靠背」出賽的攻城獅，今天5位球員得分兩位數，其中有4位是本土，除高國豪攻下全隊最高，蔡宸綱貢獻19分、盧冠軒18分，三分包辦全隊前三高，曾柏喻也有10分、4助攻，搭配洋將帕塞獅18分，德魯8分、19籃板、5助攻，土洋聯手鎖定勝利。

攻城獅第四節打出34：29攻勢，雲豹追分關頭蔡宸綱和盧冠軒屢屢挺身而出，兩人合計就包辦27分，單節貢獻2記三分球在內13分的盧冠軒說：「自己這陣子狀況不好，今天把練習狀態呈現出來，謝謝教練給的信任。」

首節兩隊命中率都不佳，攻城獅僅以16：15領先，上半場打完也只拿36分，不過下半場調整後攻下66分，下半場三分球3投2中的盧冠軒說：「上半場命中率不好，教練叫我們把握空檔，練那麼多了，空檔也給你了，就把握機會。」

攻城獅今天奪勝後，近5戰拿下4勝，本土表現尤其亮眼，盧冠軒透露教練球季前就說要打「團隊籃球」，本土習慣和洋將做搭配，「可以拿到那麼多勝場，都是團隊為主。」

雲豹今天以克羅馬31分最高，米勒20分、12籃板，高錦瑋12分是雲豹本土最高。