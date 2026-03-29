籃球／EBC國小籃賽台中新平國小拚總冠軍 王以安夢想進北一女

EBC全國小學籃球錦標賽2026進入最後階段，28日在新北市板橋體育館進行六年級乙級分組冠軍賽，台中市新平國小以39：28擊退高雄市龍華國小，拿下A組冠軍，今天將先與B組冠軍彰化縣僑信國小對決，勝方挑戰台中市梧棲國小，爭奪最終總冠軍。

EBC因參賽球隊眾多，為讓遠道而來的小朋友都有足夠場次參與，將近百支球隊分為A、B、C共3組，競爭激烈。而在賽前抽籤已確定C組冠軍將在29日總冠軍賽取得種子優勢，新平國小與龍華國小則是A組，勝方需要多打一場。

近年在中部戰績彪炳的新平國小雖然身材較為矮小，一路展現基本功與團隊戰力優勢與對手周旋，第3節最後2分鐘拉出一波6：0將比數拉開，這批去年就拿下五男乙A組冠軍的孩子，今年在同一場地再次閃耀。

「我們才剛在台中打完聯賽，雖然只得第四名，但這次拚勁都回來了，感覺得出來大家想在這裡再拿一次冠軍的企圖心。」新平教練戴安棋讚道，「大家表現都很穩定，不會因為一、兩次失誤就亂掉，也很感謝家長不辭千里來加油，讓小朋友都很安心。」

新平雖然是乙組球隊，練球完全不馬虎，戴安棋感謝家長的信任，「我們練周一、三、五，有些爸爸媽媽都願意把事情排開，或是將補習安排在其他時間，讓孩子去做他們喜歡的事，這讓我很感動。」

新平全員皆兵，10名上場球員全部都有得分進帳，王以安得到全隊最高9分，而且她在場上無所不在，抓籃板、推快攻、傳小球，連墊步的細節都很超齡，可說是關鍵角色「Key Girl」。小二開始跟著父親打球的她在街頭打出興趣，決定加入籃球校隊，她的目標也很清楚。

「我的夢想就是加入北一女籃球隊！」王以安靦腆笑說，自己的技術除了教練指導，還有上網自學，「我看很多影片跟比賽，例如民族國中、北一女中的，學習他們的觀念跟打法，覺得北一女傳球很精準，選手的球商都很高，非常佩服。」

王以安對總冠軍賽也有信心，「今天大家表現都很棒，都做到自己該做的事，應該可以贏球沒問題。」

B組賽程，彰化縣僑信國小以47：39擊敗高雄市陽明國小分組稱王，C組台中市梧棲國小40：25屏東縣潮州國小帶走分組冠軍與種子資格，將以逸待勞等待僑信與新平的勝方，下午5時30分爭奪最終總冠軍。

台中新平國小王以安（左）上網自學球技期盼考上北一女籃球隊。圖／小學體總提供