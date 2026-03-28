PLG／飛鬥士首秀繳準大三元 獵鷹轟垮洋基止3連敗

台灣職籃P.LEAGUE+ 台鋼獵鷹，今天靠著新洋將飛鬥士首秀繳出準大三元數據，搭配團隊飆進17記三分球，終場以129比87轟垮洋基工程，終於結束3連敗低潮。

近期歷經3連敗低潮的獵鷹，今天作客洋基。經過上週休兵調整後，獵鷹在首節火力全開，主控谷毛唯嘉、洋將麥拉倫（Ray McCallum）皆進帳7分，幫助球隊手握雙位數領先，並帶著20分領先進入中場休息；易籃後，輪到新洋將飛鬥士（Fardaws Aimaq）發威，幫助獵鷹早早奠定勝基。

此役獵鷹新洋將飛鬥士PLG首秀繳出亮眼的表現，不僅拿到全場最高25分，還外帶13籃板、9助攻、4抄截，僅差1助攻就能寫下「大三元」紀錄；另名洋將麥拉倫飆進3記三分球，攻下次高24分；本土後衛谷毛唯嘉則取得16分、6助攻。

獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）賽後接受媒體聯訪時表示，在洋將翟蒙（De'Mon Brooks）受傷情況下，球隊前段時間度過很艱辛的時期；不過，他依舊看見球員的鬥志，並未輕易遭到擊垮，尤其補進飛鬥士後增加對抗性，對團隊幫助很大，「接下來我們必須試著努力穩住第2名戰績。」

柯納提到，其實去年夏天就試著與飛鬥士聯絡，甚至邀請他加盟，「雖然來的時間比預期晚一點，不過很開心他還是選擇加入我們。」

飛鬥士則表示，這段時間一直與柯納維持聯絡，「很開心我們今天打出很棒籃球。」