TPBL／杭特、艾德、胡瓏貿轟82分 海神退戰神止3連敗

TPBL高雄全家海神今天作客台北台新戰神主場，同時也是客場5連戰第4場，由於前役再傷3人，僅能以10人出賽，但海神發揮團隊籃球與韌性，胡瓏貿、艾德、杭特3人合力拿下82分，終場112：104擊敗戰神。

此役艾德、杭特力扛對方三洋，胡瓏貿首節貢獻8分，次節杭特攜手單節11分的艾德，加上廖偉皓、吳曉謹外線冷箭，海神30：22攻勢反超比數，易籃後海神持續加壓，回敬14：8攻勢。

儘管末節一度僅3分領先，但杭特強勢切入取分，胡瓏貿倒數2分鐘命中關鍵的三分球，倒數1分鐘艾德、胡瓏貿四罰俱中，幫助海神穩住陣腳，終止3連敗。

海神代理總教練朱永弘稱讚球員韌性堅強，值得喝采，他提到傷兵過多難免影響士氣，僅剩兩洋也很難打滿48分鐘，導致會有亂流出現，「好處是穩定的球員磨合久了，默契增長，是今天執行到位之處。」

杭特此役攻下全場最佳31分、13助攻、6籃板，3月傷癒歸隊的艾德，近4戰場均出賽32分鐘，場均繳15.6分，此役繳26分、15籃板，呂威霆也有10分進帳。

胡瓏貿前役對夢想家帶著腳踝傷勢出賽40分鐘，今天力扛禁區，陷入犯規麻煩，但仍在有限出賽時間繳出三分球5投4中的高命中率，攻下25分、6籃板，也是他連續第五場得分上雙，「糾正前一場的問題，專注防守並限制對方洋將，照教練指示跑位。感謝隊友切入製造空檔，我的手感也不錯，這是場團隊的勝利。」