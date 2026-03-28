快訊

中職／陳晨威追平轟 猿隊開幕戰靠「再見觸身球」3：2擊敗兄弟

不願提供協助？川普把北約盟友全罵一遍 怒嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」

台中恐怖情殺案…金融男狠朝前女友脖子插刀奪命 遭檢方聲押禁見

TPBL／杭特、艾德、胡瓏貿轟82分 海神退戰神止3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神擊敗戰神終止3連敗。圖／TPBL提供
海神擊敗戰神終止3連敗。圖／TPBL提供

TPBL高雄全家海神今天作客台北台新戰神主場，同時也是客場5連戰第4場，由於前役再傷3人，僅能以10人出賽，但海神發揮團隊籃球與韌性，胡瓏貿、艾德、杭特3人合力拿下82分，終場112：104擊敗戰神。

此役艾德、杭特力扛對方三洋，胡瓏貿首節貢獻8分，次節杭特攜手單節11分的艾德，加上廖偉皓、吳曉謹外線冷箭，海神30：22攻勢反超比數，易籃後海神持續加壓，回敬14：8攻勢。

儘管末節一度僅3分領先，但杭特強勢切入取分，胡瓏貿倒數2分鐘命中關鍵的三分球，倒數1分鐘艾德、胡瓏貿四罰俱中，幫助海神穩住陣腳，終止3連敗。

海神代理總教練朱永弘稱讚球員韌性堅強，值得喝采，他提到傷兵過多難免影響士氣，僅剩兩洋也很難打滿48分鐘，導致會有亂流出現，「好處是穩定的球員磨合久了，默契增長，是今天執行到位之處。」

杭特此役攻下全場最佳31分、13助攻、6籃板，3月傷癒歸隊的艾德，近4戰場均出賽32分鐘，場均繳15.6分，此役繳26分、15籃板，呂威霆也有10分進帳。

胡瓏貿前役對夢想家帶著腳踝傷勢出賽40分鐘，今天力扛禁區，陷入犯規麻煩，但仍在有限出賽時間繳出三分球5投4中的高命中率，攻下25分、6籃板，也是他連續第五場得分上雙，「糾正前一場的問題，專注防守並限制對方洋將，照教練指示跑位。感謝隊友切入製造空檔，我的手感也不錯，這是場團隊的勝利。」

胡瓏貿 海神 杭特 籃球

延伸閱讀

TPBL／特攻反撲功虧一簣 攻城獅4分險勝保住聯盟老3

TPBL／盧冠良、張宗憲接棒開砲 夢想家輕取國王收創紀錄9連勝 

PLG／林志傑轟19分富邦勇士險勝洋基工程 許晉哲重掌兵符首戰就取勝

NBA／唐西奇首節轟21分、全場43分 湖人退溜馬近11戰10勝

相關新聞

TPBL／盧冠良、張宗憲接棒開砲 夢想家輕取國王收創紀錄9連勝

近期拉出一波8連勝戰績直追龍頭的福爾摩沙夢想家，今天在主場迎戰新北國王，儘管開賽後一度遭到國王外線砲火轟炸，但近況火熱的夢想家隨即在第一節末段展開反擊，最終在團隊6人得分上雙下，夢想家就以107：90擊敗國王，成為聯盟史上首支達成9連勝的球隊。

TPBL／杭特、艾德、胡瓏貿轟82分 海神退戰神止3連敗

TPBL高雄全家海神今天作客台北台新戰神主場，同時也是客場5連戰第4場，由於前役再傷3人，僅能以10人出賽，但海神發揮團隊籃球與韌性，胡瓏貿、艾德、杭特3人合力拿下82分，終場112：104擊敗戰神。

TPBL／特攻反撲功虧一簣 攻城獅4分險勝保住聯盟老3

排名聯盟第3、4名的新竹御嵿攻城獅隊與新北中信特攻隊，今天在新竹縣體育館交手，儘管首節特攻還一度取得領先，但第二節攻城獅單節猛轟39分逆轉戰局，儘管末節特攻一度追到3分差距，但最終攻城獅仍以103：99中斷特攻2連勝，也將雙方勝差擴大到1.5場。

TPBL／悼念數據暨影片分析師楊致寬 戰神繫上黑絲帶銜哀上陣

TPBL台北台新戰神今天於主場出賽，全隊於球衣上特別繫上黑絲帶悼念球隊數據暨影片分析師楊致寬，楊致寬於上周五因心肌梗塞驟逝，突如其來的消息讓團隊深感哀傷與不捨。

TPBL／「大王」弗利沙右手肘骨裂 戰神開證明臨時換將出戰海神

近期都處在連敗狀態的台北台新戰神與高雄全家海神今天將在台北和平籃球館交手，不過在今天上午提交名單後，戰神原先登錄的洋將弗利沙卻因為診斷出右手肘骨裂，在檢附醫生診斷證明後臨時更換登錄恩多。

PLG／「野獸」林志傑引退周4月登場 4組藝人接續演出致敬

台北富邦勇士隊本季例行賽最終主場周，將於4月11日、4月12日攜手台灣大哥大，在台北小巨蛋盛大舉辦台籃傳奇「野獸」林志傑引退主題活動「THE BEAST-12 FOR 12」林志傑引退周，邀請球迷一同見證傳奇謝幕的感動時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。