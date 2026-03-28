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TPBL／特攻反撲功虧一簣 攻城獅4分險勝保住聯盟老3

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅隊擊敗特攻隊保住第3名位置。圖／TPBL提供
攻城獅隊擊敗特攻隊保住第3名位置。圖／TPBL提供

排名聯盟第3、4名的新竹御嵿攻城獅隊與新北中信特攻隊，今天在新竹縣體育館交手，儘管首節特攻還一度取得領先，但第二節攻城獅單節猛轟39分逆轉戰局，儘管末節特攻一度追到3分差距，但最終攻城獅仍以103：99中斷特攻2連勝，也將雙方勝差擴大到1.5場。

攻城獅與特攻在今天賽前僅有半場勝差，也代表攻城獅如果輸球將落入第4名，不過今天來訪的特攻卻是來勢洶洶，在首節就投進4記三分球，至於攻城獅雖然在首節出現慢熱的狀況，三分球出手7次僅命中1球，但劉丞勳個人單節拿下7分，幫助攻城獅緊咬比分。

第二節攻城獅其他球員也加入搶分行列，包括高國豪、田浩、馬力和徐小龍都有三分球進帳，幫助攻城獅以超過6成命中率拿下39分，上半場打完反倒取得10分領先，且易籃後攻城獅還持續多點開花的攻勢，其中高國豪還在該節結束前投進三分球，幫助攻城獅取得8分領先。

反觀特攻在上半場打完遭到逆轉後，下半場進攻卻出現斷電的狀況，第三節僅拿下19分，不過末節特攻攻勢再起，尤其是替補上陣的簡廷兆單節拿下8分，攻勢斷電的狀況反而轉嫁到攻城獅身上，單節僅拿下14分，這也讓特攻在比賽最後20秒一度追到3分差，不過在高國豪2罰1中後，最終特攻卻出現致命失誤，錯過追分機會，最終攻城獅就以4分差距取勝，保住聯盟老3位置。

攻城獅今天共計6人得分上雙位數，其中德魯拿下20分、12籃板，高國豪16分；至於特攻則以阿巴西25分最佳，馬可20分、11籃板。

阿巴西 簡廷兆 特攻 籃球

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