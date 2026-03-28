TPBL／悼念數據暨影片分析師楊致寬 戰神繫上黑絲帶銜哀上陣

TPBL台北台新戰神今天於主場出賽，全隊於球衣上特別繫上黑絲帶悼念球隊數據暨影片分析師楊致寬，楊致寬於上周五因心肌梗塞驟逝，突如其來的消息讓團隊深感哀傷與不捨。

戰神球團表示，楊致寬自上賽季加入戰神以來，對工作認真負責，凡事都力求做到最好。無論是蒐集國內外球員與賽事資料，或整理各類數據與影片，只要對球員與球隊有幫助的事情，他都會主動投入、全力完成，並持續透過觀摩與學習精進自身專業。台新育樂總經理林祐廷表示，「他的專業與付出會一直留在我們心中。」

球隊教練與球員於本周二前往靈堂弔唁，向這位曾與大家並肩奮戰的夥伴致上最後的敬意。今日亦為楊致寬的告別式，團隊除了繫上紀念的黑絲帶外，球員於球鞋上貼有其英文名字Riley首字母「R」的貼紙，紀念這位曾與大家並肩努力的夥伴，戰神們也將帶著寬哥對籃球的熱情繼續前行，記得他曾與我們一起努力的時光。