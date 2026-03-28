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TPBL／「大王」弗利沙右手肘骨裂 戰神開證明臨時換將出戰海神

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北台新戰神弗利沙。圖／台新育樂提供
台北台新戰神弗利沙。圖／台新育樂提供

近期都處在連敗狀態的台北台新戰神與高雄全家海神今天將在台北和平籃球館交手，不過在今天上午提交名單後，戰神原先登錄的洋將弗利沙卻因為診斷出右手肘骨裂，在檢附醫生診斷證明後臨時更換登錄恩多。

本賽季在洋將戰力上問題不斷的戰神，在日前註冊大限確定留下梅克、恩多、弗利沙與威力斯後，近兩場比賽卻又將連不敵雲豹與夢想家，苦吞2連敗。

而今天戰神將在主場迎戰戰績墊底的海神力求止敗，戰神球團指出，弗利沙在賽前一天練球時出現右手疼痛的狀況，經防護員評估並進行治療後，當時症狀已有所緩解。不過在今天送出登錄名單後，弗利沙疼痛加劇，也讓球團決定陣前換將。

戰神球團表示，弗利沙今天上午右手疼痛加劇，緊急送醫檢查後，診斷為右手肘骨裂。今日無法出賽。球團提交申請並檢附醫生診斷證明後，經TPBL聯盟賽務確認，同意更換出賽球員為恩多。 

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