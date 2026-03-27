TPBL／盧冠良、張宗憲接棒開砲 夢想家輕取國王收創紀錄9連勝

近期拉出一波8連勝戰績直追龍頭的福爾摩沙夢想家，今天在主場迎戰新北國王，儘管開賽後一度遭到國王外線砲火轟炸，但近況火熱的夢想家隨即在第一節末段展開反擊，最終在團隊6人得分上雙下，夢想家就以107：90擊敗國王，成為聯盟史上首支達成9連勝的球隊。

夢想家前一次輸球就是在1月31日在主場不敵國王，之後則是拉出一波8連勝佳績，與龍頭雲豹僅剩下1.5勝差，而今天雙方再度在台中洲際迷你蛋碰頭，夢想家也志在復仇，並希望挑戰聯盟史上最長的9連勝。

不過今天國王首節來勢洶洶，一度靠著外線砲火轟炸取得領先，但第一節尾聲夢想家湯普金斯挺身而出，在第一節末到第二節初連得10分，幫助夢想家反取得8分領先。

第二節中段國王林書緯、杰倫、蘇士軒也回敬3記三分球，又追到僅剩1分差距，但夢想家上半場打完不僅三名洋將得分都已經來到雙位數，張宗憲也有9分進帳，多點開花的攻勢幫助夢想家取得9分領先。

易籃後，夢想家持續將領先優勢擴大，甚至一度取得超過20分的領先優勢，最終夢想家就在6人得分上雙下，以17分差距拿下創聯盟紀錄的9連勝。

夢想家今天以湯普金斯攻下23分表現最佳，霍爾曼則有18分、9籃板，至於本土球員部分繼前一場由雙衛蔣淯安、林俊吉主宰戰局後，今天則是以盧冠良投進4記三分球拿下16分最佳，張宗憲也有14分進帳，忻沃克10分；而國王則以杰倫攻下21分最佳，林書緯15分、5助攻。