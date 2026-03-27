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PLG／「野獸」林志傑引退周4月登場 4組藝人接續演出致敬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林志傑引退周將於4月11日、4月12日在台北小巨蛋盛大舉辦。圖／台北富邦勇士隊提供
林志傑引退周將於4月11日、4月12日在台北小巨蛋盛大舉辦。圖／台北富邦勇士隊提供

台北富邦勇士隊本季例行賽最終主場周，將於4月11日、4月12日攜手台灣大哥大，在台北小巨蛋盛大舉辦台籃傳奇「野獸」林志傑引退主題活動「THE BEAST-12 FOR 12」林志傑引退周，邀請球迷一同見證傳奇謝幕的感動時刻。

台灣大哥大長期支持台灣運動產業，並持續力挺台北富邦勇士。本次引退周特別與球團精心規劃多項專屬回饋好禮， 4月11日進場球迷，全區皆可獲得【THE BEAST紀念T】、【引退主視覺海報】及【應援手舉牌】，並有機會獲得【限量紀念海報筒】，另依不同區域座位，加贈【志傑紀念造型公仔(經典款)】、【紀念造型手燈(球衣款)】；4月12日則全區發放【林志傑紀念背號T】、【引退觀賽證書】、【觀賽證書收藏夾】及【應援手舉牌】，並依不同區域座位推出【志傑紀念造型公仔(引退款)】、【紀念造型手燈(背號款)】等豐富紀念品項，讓球迷珍藏這段歷史時刻。台灣大哥旗下影音平台MyVideo更提供兩日賽事線上直播，只要免費登入會員就可觀看精彩現場直播。

活動期間，場內外更規劃一系列互動闖關體驗， 包括「MyVideo決勝一投」、「FREE DUNK傳奇續章」、「反詐戰警 關鍵防守」、「Taiwan Mobility神隊友」、「MyMoji來一SHOT」等主題攤位，凡成功完成挑戰者，兩日分別可獲得【THE Beast偶像卡套】、【12 for 12造型立牌】限量好禮。此外，現場也設有「林志傑野獸展區」、「野獸限定相片機」、「夏普全息艙林志傑影像互動」，Samsung、TAIWOLF 、LP、昇恆昌、農心辛拉麵等品牌互動區，並於場館內外設置勇士官方商店，販售多款林志傑引退紀念商品，提供球迷收藏與紀念。

應援方面， Fubon Angels啦啦隊將擔任兩日賽前開場表演嘉賓，4月11日更特別邀請台灣大哥大共同出品、MyVideo線上直播並蟬聯節目榜冠軍的緯來原創大型實境選秀節目「宇宙啦啦隊」登場演出，為現場注入滿滿活力。當日到MyVideo攤位完成活動任務，還可獲得限量「宇宙啦啦隊」女孩專屬版MyVideo序號卡，每天限量組數，送完為止。兩日中場表演分別由Fubon Angels維心、大頭、雅惟、潔潔及安娜，帶來精彩舞蹈演出，點燃全場氣氛。

4月11日賽後，球團特別規劃「FOR 12賽後演唱會」，作為致敬林志傑引退周的重要活動之一，當晚邀請宇宙人、范逸臣與Matzka三組重量級藝人接力演出，精心安排共12首歌曲，呼應林志傑背號「12」的象徵意義。整場演出結合音樂、燈光與舞台設計，透過一首首充滿回憶與情感的歌曲，凝聚與球迷之間的連結。

而在4月12日賽後，壓軸登場的「12 FOR 12引退儀式」將以「傳奇永存」為主軸，為林志傑的球員生涯畫下完美句點。現場邀請人氣樂團小男孩樂團溫暖獻唱引退歌曲《THANK YOU BEAST》，並安排林志傑紀錄片搶先曝光，及多項致敬環節，向為台灣籃球奉獻多年的傳奇球星林志傑致上最高敬意，邀請所有球迷一同進場，見證「野獸」榮耀謝幕的歷史時刻。

林志傑 台灣大哥大 昇恆昌 籃球

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