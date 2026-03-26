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PLG／林志傑轟19分富邦勇士險勝洋基工程 許晉哲重掌兵符首戰就取勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林志傑今天替補上陣攻下全隊最高19分。圖／PLG提供
林志傑今天替補上陣攻下全隊最高19分。圖／PLG提供

近期拉出2連勝的新竹洋基工程，今天在主場再戰剛換帥的台北富邦勇士，本季已經從富邦勇士手中拿下2勝的洋基工程，今天再度讓富邦勇士陷入苦戰，甚至在比賽最後5分鐘還取得領先，不過關鍵時刻富邦勇士靠著莫巴耶的三分球與林志傑助攻給吳永盛拋投得手，最終就以117：108險勝，中斷洋基工程2連勝。

洋基工程過去兩場比賽面對富邦勇士與台鋼獵鷹都拿下勝利，拿下隊史首度的2連勝，今天回到主場再戰富邦勇士，也打出十足韌性，整場比賽與富邦勇士打得是有來有往。  

第四節開打後洋基工程張伯維、庫薩斯連得5分吹起反攻號角，甚至在比賽最後6分半鐘讓富邦勇士兩位禁區大將阿庫斯、楊科維奇相繼犯滿離場，反觀洋基工程靠著柯瓦隆、庫薩斯接連在籃下取分，以一波9：0攻勢在比賽最後5分51秒逆轉戰局。

在富邦勇士靠著洪楷傑的三分球再度要回領先後，倒數2分24秒洋基工程張傑瑋連續兩波上籃得手，幫助洋基工程追到僅剩2分差距，隨後葉惟捷的拋頭命中，更是讓兩隊在比賽最後2分鐘回到平手局面。

在古德溫兩罰一中後，莫巴耶更是補上一記三分球，幫助富邦勇士取得4分領先，反觀洋基工程關鍵時刻罰球仍是找不到準星，張傑瑋兩罰僅一中，回頭富邦勇士吳永盛又拋投命中，奠定勝基，最終富邦勇士就以9分差距取勝，終止洋基工程2連勝，也讓領隊許晉哲重新兼任總教練的首場比賽以勝利收場。

富邦勇士在今天共計7人得分上雙，其中包括林志傑攻下全隊最高19分，同樣從板凳出發的洪楷傑、吳永盛也分別有13分和11分進帳，在許晉哲重掌兵符的第一場比賽就打出新氣象；至於洋基工程則以柯瓦隆22分最佳，張傑瑋19分、6籃板、6助攻。

莫巴耶 林志傑 籃球 富邦勇士

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