籃球／「球給志傑」將成歷史 林志傑傳承信念

台灣籃壇代表性人物「野獸」林志傑退役倒數，除台北富邦勇士將主辦《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》 生涯特展，Nike今天也宣布推出「All the Best. All the Beast.」系列活動，致敬這位長年站在球場第一線、始終拚戰到最後一刻的代表性球員，也將屬於他的信念與精神，交棒給下一個世代。

「All the Best. All the Beast.」以林志傑專屬的「野獸Beast」稱號為靈感而生，融合祝福語「All The Best」的深刻含義，不只是對他精彩生涯的祝福，也象徵這份精神將延續下去，不斷鼓舞並影響無數的新生代運動員。主視覺設計上將其姓名縮寫與背號意象，轉化為具象的視覺符號，呼應他在場上果斷、無懼的比賽風格，為這段橫跨二十多年深厚的合作關係致上最高敬意。

Nike同時發布「All the Best. All the Beast.」致敬影片，開啟系列活動序幕，以「球給志傑」這句橫跨世代的經典口號作為敘事起點，畫面從職業賽場出發，延伸至校園、河堤與街頭球場，透過一次次「接球」的動作，串聯不同年齡與身分的球員與球迷，打造出從過去通往未來的傳承線。

致敬影片亦回顧他生涯的重要時刻，從身披中華隊戰袍征戰國際賽，在關鍵時刻多次挺身而出，到 P. LEAGUE+ 元年率隊奪冠並完成三連霸；這些片段不僅建構出他的傳奇生涯，也讓「野獸」傳奇成為跨世代球迷共同的記憶。雖然林志傑的職業球員生涯即將畫下句點，但這份精神並不會就此停止，而是透過每一次傳球，持續在不同世代球員間流動與延續。

林志傑表示，不管打到第幾年，上場的時候想的都一樣，就是全力以赴、不留餘地，「『野獸』這個名字，對我來說不是稱號，而是一種提醒——提醒自己每一球都要拚到最後。現在要把球傳出去了，我也希望這樣的態度可以被更多人接下去。」

延續「All the Best. All the Beast.」所承載的精神，Nike同步推出系列紀念服飾，將林志傑職業生涯代表意象轉化為設計，從「野獸之眼」到「Chinese Taipei」版本，展現他場上無所畏懼、關鍵時刻挺身而出的比賽態度，並將這份精神延伸至場外。同時將於4月3日舉行「All the Best. All the Beast. 林志傑見面會」，林志傑還將擔任一日店長，近距離和球迷互動交流。