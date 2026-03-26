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TPBL／和平館雙雄齊換帥 許皓程請辭台新戰神總教練、米蘭暫代職務

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
面對球隊戰績不如預期的情況，許皓程主動向球團表達願為戰績不佳承擔責任，請辭總教練。圖／台新育樂提供
面對球隊戰績不如預期的情況，許皓程主動向球團表達願為戰績不佳承擔責任，請辭總教練。圖／台新育樂提供

以台北和平籃球館為主場的職籃雙雄近期雙雙宣佈換帥，繼日前PLG台北富邦勇士總教練吳永仁請辭後，台北台新戰神總教練許皓程也在今天請辭獲准，將由原助理教練米蘭接任代理總教練一職。

台新育樂今宣布台北台新戰神教練團異動，許皓程請辭總教練獲准，由原助理教練米蘭接任代理總教練一職。戰神目前例行賽戰績為9勝18敗，面對球隊戰績不如預期的情況，許皓程主動向球團表達願為戰績不佳承擔責任，請辭總教練一職。

戰神球團與其懇談後，同意許皓程辭去總教練職務，並極力慰留其續留教練團，許皓程同意轉任教練。台新育樂總經理林祐廷表示，「謝謝許皓程教練過去這段時間帶領球隊的付出與努力，期待他能持續以自身經驗協助團隊，幫助球員發揮所長。」

米蘭自戰神首季即加入教練團，至今邁入第三個賽季，對團隊文化與球員特性相當熟悉，林祐廷認為，米蘭一路參與球隊發展，對團隊運作充分了解，「相信他能帶領球隊做好調整，維持團隊競爭力。」接任代理總教練的米蘭談到，這是一份肯定也是責任，「我會和教練團與球員一起努力，全力做足準備。」團隊本周持續投入訓練與備戰，專注迎戰周末賽事。

PLG 吳永仁 教練 籃球

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