TPBL／麵包超人來了！戰神主場化身親子樂園

週末帶孩子去哪玩？超人氣英雄麵包超人本週末再度降臨臺北台新戰神，「ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊」讓和平籃球館瞬間變身充滿歡笑與活力的親子樂園，3月28日和29日邀請球迷帶著孩子一起走入戰神主場。

活動現場最吸睛的莫過於球場入口處的巨大麵包超人裝置，自3月26到28日上午10點到晚間9點展出，活動最後一天29日自上午10點展出到晚上8點，前來和平籃球館周邊的球迷朋友，也能一同感受麵包超人的元氣魅力。

除了戶外大型裝置外，場館內也設置多處麵包超人主題拍照佈景，包括細菌人與紅精靈的 UFO、麵包超人勝利列車與麵包工廠等場景，兩側樓梯貼可愛角色佈景同樣吸引目光，讓球迷在觀賽之餘也能留下可愛合影，為主場增添更多童趣與拍照樂趣；賽前登場的麵包超人與夥伴們的拍照會同樣吸引大小戰友參與。

首周活動由麵包超人與細菌人率先登場，本周末除了麵包超人再訪戰神主場外，28日加碼細菌人與紅精靈一同現身，凡於戰神裝備局購買此次聯名商品滿額1000元即可獲得合照券一張，數量有限贈完為止。

身為雙寶爸的小台黃聰翰也大讚本次合作，從拍照佈景、角色互動還有遊戲區，小朋友來到球場很容易被麵包超人吸引住，「兩個小孩都玩得很投入。」他笑說，對家長來說也很加分，「老婆一個人顧小孩的時候，這樣的活動真的很有幫助。」

臺北戰神與麵包超人聯名系列商品也於主場同步推出，從聯名 TEE、帽款到吊飾與毛巾等生活小物，麵包超人與夥伴們戴上頭盔以可愛形象結合戰神隊色，吸引球迷們選購收藏，把元氣滿滿的戰神與麵包超人帶進日常。

戰神本周舉行「ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊」主題周。圖／戰神提供

戰神本周舉行「ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊」主題周。圖／戰神提供