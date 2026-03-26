TPBL／應援基地住一晚 大溪笠復威斯汀攜手雲豹推球員、電豹女主題房

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店首度與TPBL台啤永豐雲豹隊合作，即日起至6月30日推出「豹力全開 雲豹鐵粉應援」一泊二食限量住房專案，驚喜打造以雲豹球員熱血奮戰及電豹女甜蜜應援之主題房型，入住即可帶回全套價值超過3000元的專屬迎賓禮，還可抽球員及啦啦隊限量簽名抱枕，為粉絲開啟一場結合星級享受與職籃精神的度假體驗。

「豹力全開 雲豹鐵粉應援」住房專案，讓豹迷能零距離感受賽場上的熱血沸騰與啦啦隊的電力應援，特別打造兩款「王者雲豹：球員主題房」及「戀愛緊豹：浪LIVE電豹女主題房」，從入口地貼、床頭主視覺到房內裝飾細節，完整注入雲豹品牌元素，分別提供入住賓客包含多種專屬周邊商品的主題迎賓禮，總價值超過3000元，還可獲得由您指定的球員或女孩親筆簽名、獨一無二的迎賓歡迎卡。

此外，入住「王者雲豹：球員主題房」再加贈「調啤豹出走 24吋行李箱」乙個（原價5999元 、數量有限送完為止），入住「戀愛緊豹：浪LIVE電豹女主題房」則有機會抽到價值1萬900元的限量雲豹紳士豹行李箱（限量5名），退房時更有機會收到女孩的驚喜影片。活動期間入住兩房型皆可參加球員及啦啦隊限量簽名抱枕，將於活動結束後抽出一名幸運得主。

大溪笠復威斯汀「豹力全開 雲豹鐵粉應援」住房專案以飯店豪華客房為主題打造，其中「王者雲豹：球員主題房」採兩小床配置，「戀愛緊豹：女孩主題房」則為一大床房型，入住享有私人景觀陽台、環山綠意遼闊景緻、以及天夢之床酣然好眠等頂級體驗，館內豐富的休閒設施亦為假期增添放鬆氛圍，賓客可於南洋風戶外泳池感受異國度假氣息，並於每晚房客限定的 Happy Hour 享受各式酒水無限暢飲，此外，飯店規劃多元休閒設施，適合各年齡層使用，更將戶外籃球場及九宮格籃球設施換上雲豹專屬視覺設計，邀請豹迷走進應援基地與雲豹一起燃燒整個賽季，同時享受一場放鬆身心的全方位假期。