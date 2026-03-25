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TPBL／雙衛蔣淯安、林俊吉合飆39分 夢想家險勝海神收下8連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蔣淯安今天攻下19分幫助夢想家拉出8連勝。圖／TPBL提供
蔣淯安今天攻下19分幫助夢想家拉出8連勝。圖／TPBL提供

7連勝的福爾摩沙夢想家今天回到主場出戰戰績墊底的高雄全家海神，儘管海神在第四節中段還一度保持領先，但夢想家靠著蔣淯安、林俊吉雙衛聯手發揮，最終就以96：90擊敗海神，收下8連勝，與龍頭雲豹僅剩1.5場勝差。

前一次輸球已經是1月底的夢想家，近7場比賽都順利擊敗對手，讓他們的戰績直逼聯盟龍頭雲豹，不過今天回到主場出戰海神的比賽中，夢想家卻陷入苦戰。

夢想家近兩次與海神交手雖然都以贏球作收，不過兩場比賽合計僅贏了13分，贏得並不輕鬆，而今天海神同樣帶給夢想家相當大的威脅，首節夢想家在團隊多點開花的攻勢下，一度取得高達13分領先優勢。

但海神在接下來兩節展開猛烈反撲，不僅雙洋將艾德、杭特展現火燙手感，本土球員的胡瓏貿、吳曉謹也加入搶分行列，幫助海神在三節打完追到僅剩1分差距，甚至在第四節中段靠著于煥亞的三分球命中，反取得3分領先。

關鍵時刻夢想家雙衛林俊吉、蔣淯安與洋將班提爾挺身而出，率隊打出一波14：6的攻勢逆轉戰局，反觀海神卻在第四節連續傷了余純安與于煥亞兩名本土大將，夢想家也就此鎖定勝利，最終以6分差距收下8連勝。

夢想家今天共計4人得分上雙，其中蔣淯安19分、林俊吉20分，班提爾則有18分、10籃板演出，霍爾曼11分、13籃板；至於海神則以杭特23分、10籃板、8助攻最佳。

對於球隊今天在主場驚險保住連勝，蔣淯安賽後表示，「雖然這一場贏得有點波折，但拉鋸戰的時候保持領先，或是把分數壓過去，是我們球隊更進步的地方，在後面的比賽繼續保持下去的話，我們可以做得更好。」

胡瓏貿 海神 蔣淯安 籃球

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