UBA／政大逆轉健行斷晉級紀錄 台藝大驚險重返4強

尋求連11季打進UBA公開男一級4強的健行科大，114學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽對決衛冕軍政治大學，贏球才能延續4強紀錄的健行下半場握有的兩位數領先第四節末花光，最後3秒部署最後一擊也失手，讓政大驚險以92：90將跨季連勝推進到72場，也讓台藝大睽違10季重返4強。

105到108學年拿下3冠1亞的健行，今年8強賽狀況不佳，眼看和4強漸行漸遠，但休兵日後狀況回升，加上今天前兩場攸關晉級的賽事都對健行有利，只要壓軸戰健行擊敗「宇宙政大」，就能搭上4強末班車、淘汰台藝大。

攸關晉級的驟死戰，健行在射手潘偉傑三分球6投5中、陳威宇追加外線下打出競爭力，半場打完48：47領先，更帶著77：68優勢進入決勝節，但第四節一度兩位數沒能維持到最後，徐得祈飆進外線先助政大追到85：87，林子皓連進2球更讓政大逆轉；陳威宇回敬外線後林子皓中距離也破網，政大再取得91：90領先。

健行有機會的絕殺一擊，外籍生史密斯禁區滑倒，還9.3秒政大球權，最後3.0秒政大吳志鍇2罰中1，但健行絕殺機會潘偉傑大號外線失手，讓政大驚險將跨季連勝推進到72場，也阻斷健行連11季晉級4強美夢。

徐得祈三分球5投俱中拿17分，林子皓第四節尾聲連拿6分、全場20分，宋昕澔13分都是政大以不敗金身挺進決賽的功臣；健行廖本謙和三分球7投5中的潘偉傑都攻下22分，陳威宇和史密斯各12分，無奈和勝利及晉級擦身而過。

4月18日進行的公開男一級4強組合今天也出爐，頭號種子政大將碰103學年後重返4強的台藝大，第二種子國體大和虎尾科大搶另一張冠軍戰門票。