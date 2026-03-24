TPBL／致敬陸軍司令部80周年 攻城獅披上特製迷彩戰袍

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，3月28日和3月29日在主場舉辦「Yes Sir獅紫軍」主題周，適逢陸軍司令部80周年部慶，攻城獅隊史首次與國軍進行正式且深度的跨界合作，更是陸軍司令部部慶系列活動的強打宣傳，兩天賽事中獅群們將披上紫色迷彩戰袍，展現捍衛主場的堅毅決心。

本次主題週的主視覺特別選定在湖口陸軍聯合兵種584旅取景，由球星高國豪、曾柏喻、蔡宸綱、劉丞勳與中華民國陸軍新式裝備「M1A2T艾布蘭戰車」、「拖式2B飛彈車」、「CM34裝步戰鬥車」共同拍攝，展現威猛的軍武氣息。3月28日活動首日，將由陸軍人形氣偶與攻城獅吉祥物瑞迪帶來活力開場，並由高國豪代表攻城獅球團與陸軍代表共同領唱國歌，在壯麗的展護國旗儀式中揭開序幕；3月29日則加碼帶來最具張力的陸軍特戰戰技操演及樂、儀隊演出。

攻城獅球團張樹人總經理表示，這次合作象徵「保家衛國」與「捍衛主場」精神的結合，希望透過職業運動隊伍影響力，讓球迷親身感受陸軍的榮耀與力量。

為致敬陸軍司令部80周年部慶，攻城獅首度推出限定「迷彩球衣」，設計細節極具巧思，透過多層次迷彩堆疊出作戰時的偽裝感，胸前隊徽更採用軍事標記字體呈現。另外，球衣背後特別印有「陸軍司令部80周年部慶」專屬識別，此設計將完整保留於市售球迷版球衣，單件售價1580元。此外，球團與陸軍司令部聯手開發四款球員應援毛巾，分別是高國豪、劉丞勳、曾柏喻、德魯，將球員場上特性與陸軍新式裝備的優異性能精準結合，單件售價為499元。

除了精彩的場內儀式與戰技表演，本周末更有兩位職業排球啦啦隊嘉賓棠棠與十一客串擔任「一日Muse Girls」。特別的是，棠棠過去曾在國防部藝工隊服役長達5年半，此次以一日慕獅身分參與軍事主題週，展現剛柔並濟的魅力。在球場西側環廊區，球團特別規劃「單兵作戰挑戰區」，球迷完成指定任務即可獲得象徵榮譽的限量「結訓令證書」。

為回饋廣大國軍弟兄與獅紫軍，本周末只要出示軍人證或是穿著迷彩服飾親臨現場購票，即享有「買一送一」專屬優惠，數量有限，售完為止，邀請獅紫軍們本週末齊聚新竹縣體育館捍衛主場。

本周末攻城獅球員將披上紫色迷彩戰袍，展現捍衛主場的堅毅決心。圖／攻城獅提供