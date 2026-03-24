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TPBL／走不出搶七陰影 余純安扛起海神低潮中隊長責任

外稿／ 廖育婉／專訪
余純安扛起海神低潮中隊長責任 余純安提供
余純安扛起海神低潮中隊長責任 余純安提供

對高雄全家海神隊長余純安來說，上季冠軍戰搶七失利，從來不是休賽季結束就能自然翻頁的記憶。新球季開幕戰，當他再次走進新莊體育館，重新踏上熟悉的熱身場地時，那些畫面與情緒還是會不自覺地浮上來。余純安坦言。「我到現在都還沒有完全消化。」

首冠之後，每一步都被放大檢視

海神創隊首年就奪冠，余純安(左)很清楚從那一刻開始，海神就不可能再被當作一支剛成軍的新球隊來看待。 余純安提供
海神創隊首年就奪冠，余純安(左)很清楚從那一刻開始，海神就不可能再被當作一支剛成軍的新球隊來看待。 余純安提供

海神創隊首年就奪冠，讓這支球隊迅速站上高點，也讓外界對他們的期待瞬間提高。余純安很清楚從那一刻開始，海神就不可能再被當作一支剛成軍的新球隊來看待。余純安說，「那段時間壓力真的很大，大到連我自己都會想，怎麼會變成這樣？」

余純安認為，當一支球隊曾經站上最高點，後面每一步都會被放大檢視。前一季站得那麼高，下一季卻跌得這麼重，不只是外界的聲音變多，球隊內部感受到的拉扯與壓力也會成倍放大。對余純安來說，這份壓力不只來自戰績，也來自他身上的另一個身份——隊長。

「高雄隊長」這個稱號，背後其實很重

外界以「高雄隊長」形容余純安，這個稱號聽來光榮，卻也伴隨不小壓力。 余純安提供
外界以「高雄隊長」形容余純安，這個稱號聽來光榮，卻也伴隨不小壓力。 余純安提供

外界常以「高雄隊長」形容余純安，這個稱號聽來光榮，卻也伴隨不小壓力。余純安坦言，自己平時並不是會把比賽情緒帶回家的人，離開球場後，總希望把工作和家庭切開，回家就是陪老婆與孩子，讓生活回到平靜節奏。但在球隊低潮那段時間，他很難真正把情緒留在球場外。夜深人靜時，那些沒能放下的拉扯總會慢慢浮上來，不只是失落，更是一種反覆自問「怎麼會這樣、怎麼又走到這一步」的無力感。明明想幫球隊、也願意承擔，卻又感受到自己能做的有限，那份壓力也在日復一日中不斷累積。

隊長不能亂「我也是人」

對余純安而言，最難的從來不只是輸球，而是身為隊長，很多時候連情緒都得先收好。 余純安提供
對余純安而言，最難的從來不只是輸球，而是身為隊長，很多時候連情緒都得先收好。 余純安提供

對余純安而言，最難的從來不只是輸球，而是身為隊長，很多時候連情緒都得先收好。平常只要隊友情緒不好，他總是那個先去安撫、協調、把場面撐住的人。因為他知道，大家會看他的表情，也會被他的狀態影響，所以多數時候，他習慣先把自己的情緒藏起來。

更讓他一直記在心裡的是，自己這些年在隊裡的付出，老婆其實都默默看在眼裡。也是一路以來最懂他支持他的人。當身邊的人早已習慣他撐住一切，很少有人去想，那個總是在照顧別人情緒，在團隊需要時扛起責任的人，其實也會累受傷。說到這裡，余純安只淡淡說了一句：「我也是人。」

球場之外，先把人做好

對余純安來說，打球固然重要，但如何做人、如何對待身邊的人，才是一名球員能走得長遠、走得踏實的根本。 余純安提供
對余純安來說，打球固然重要，但如何做人、如何對待身邊的人，才是一名球員能走得長遠、走得踏實的根本。 余純安提供

余純安說，自己很幸運，從學生時代到踏入職業舞台，總是能遇見願意提點、願意陪伴他的教練。尤其陳子威教練，從大學時期一路到他進入職業隊後，始終保持關心，也一直與他維持聯繫，這份長久不變的師生情誼，讓他格外珍惜。

更重要的是，陳子威教練的一句話，深深影響了他的價值觀——「做人比打球更重要。」這不只是球場上的提醒，更像是一種人生態度。對余純安來說，打球固然重要，但如何做人、如何對待身邊的人，才是一名球員能走得長遠、走得踏實的根本。

不管誰當教練，他的工作都沒有變

談到球隊季中換帥，余純安的答案很直接「我的工作都沒有變。」 余純安提供
談到球隊季中換帥，余純安的答案很直接「我的工作都沒有變。」 余純安提供

談到球隊季中換帥，余純安的答案很直接「不管是本土教練還是外教，我的工作都沒有變。」在他看來，隊長最重要的事，首先是穩住自己的情緒，因為年輕球員都在看；其次，則是繼續把場內外的溝通做好，讓球隊維持在能夠前進的狀態裡。

至於帶隊的是本土教練還是外籍教練，對他來說都不是最大的問題，因為他的責任本來就包括理解不同的人，協調不同的聲音，並在需要的時候把彼此連接起來。真正需要他介入的，往往也不是單純語言，而是當教練下達指令之後，球員彼此對想法與執行方式出現落差的時候。

低潮交纏成結，也成了年輕球員的必修課

談到海神本季陷入低潮，余純安認為，問題從來不是單一原因，而是許多環節同時纏在一起。 余純安提供
談到海神本季陷入低潮，余純安認為，問題從來不是單一原因，而是許多環節同時纏在一起。 余純安提供

談到海神本季陷入低潮，余純安認為，問題從來不是單一原因，而是許多環節同時纏在一起。若要點出最現實的一環，「健康」始終是關鍵。從上季一路打到最後只剩九人可用，到本季從熱身賽開始便接連出現傷兵，再加上季中換帥、系統調整與洋將持續更替，海神始終沒能在真正完整的陣容下穩定前進。相較其他球隊可能早在上半季就磨出默契，海神卻像是到了下半季，才真正重新開始磨合。

不過，余純安並不只看眼前戰績。他反而認為，這樣的低潮對年輕球員來說，是一堂重要的課。海神創隊以來，多數時間都站在前段班，許多人其實沒真正經歷過「弱隊」的滋味，也還沒學會面對努力了卻仍然輸球的挫折。「你要知道怎麼在低潮裡生存，也要知道怎麼重新振作。」在余純安看來，真正的成長，不只是贏球時學會享受，更是輸球時學會承受。

找回那種「我們還能贏」的信念

海神現在最需要找回的是什麼，余純安的答案很明確：贏球的感覺。 余純安提供
海神現在最需要找回的是什麼，余純安的答案很明確：贏球的感覺。 余純安提供

談到海神現在最需要找回的是什麼，余純安的答案很明確：贏球的感覺。那不只是字面上的勝利，而是一種即使第四節剩五分鐘還落後10分，板凳上的每個人依然相信比賽還沒結束的信念。

那曾是海神很鮮明的比賽氣質。不管局勢多落後，大家都相信自己有能力在最後幾分鐘把比分追上，甚至一口咬住對手。余純安表示，「以前我們有那種感覺，就是隨時都有可能把對方咬死。」余純安坦言，今年這種感覺確實比較少了，但他不認為那代表球隊失去了什麼。只要方向沒有錯，海神仍有機會一步一步，把那份熟悉的贏球氣質找回來。

「水鬼」不是自嘲，而是等待浮上的信念

余純安形容球隊是「水鬼」不是自嘲，而是等待浮上的信念。 余純安提供
余純安形容球隊是「水鬼」不是自嘲，而是等待浮上的信念。 余純安提供

談到現在的海神，余純安用了一個很有意思的比喻形容球隊——「水鬼」。他說，「水鬼做得好，也是一種藝術。」這句話聽來像是玩笑，卻也某種程度說中了海神此刻的處境：雖然還在水面之下，卻不代表沒有翻身的可能；雖然尚未真正浮起來，卻也可能成為任何對手都不願輕忽的存在。

因為他知道，真正的隊長，不一定是說得最多的人，而是即使心裡仍留著上一季的遺憾，也得先把自己站穩，再帶著全隊繼續往前走的人。

（全文由作者授權提供）

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