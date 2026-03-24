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TPBL／效率值笑傲群雄 夢想家洋將班提爾奪單周MVP

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家洋將班提爾獲得單周MVP。圖／TPBL提供
夢想家洋將班提爾獲得單周MVP。圖／TPBL提供

TPBL今天公布第21周單周最有價值球員（MVP），由福爾摩沙夢想家洋將班提爾拿下。

夢想家上周作客和平籃球館踢館臺北台新戰神，班提爾以近乎完美的進攻表現主宰全場，不僅帶領球隊收下7連勝，突破聯盟本季最長連勝紀錄，也以單周效率值44高居聯盟第一，力壓多位表現亮眼的球員，榮膺單周MVP。

班提爾上周碰戰神，三分球8投6中轟下32分外帶14籃板、5助攻、2抄截、1阻攻，效率值高達44，不僅為全場最佳，也在當周聯盟所有球員中排名第一。相較之下，即便同周繳出優異表現的球員，如奪得兩勝的馬可（效率值 34）與大三元製造機克羅馬（效率值 32），仍難以撼動班提爾的整體影響力。

值得一提的是，班提爾不僅在場上表現亮眼，場下與隊友之間的默契與情感也持續升溫。從比賽中頻繁的互動與串聯，到賽後訪談主動邀請隊友一同入鏡，都展現出他已完全融入球隊體系，成為夢想家不可或缺的一員。

從外線火力到全能數據，再到團隊氛圍的帶動，班提爾用一場近乎無懈可擊的表現，證明自己在攻守兩端的統治力與價值，也讓夢想家持續保持競爭力。

夢想家 籃球

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