TPBL／例行賽最後兩場應援！三上悠亞：請大家來看球等你喔

TPBL福爾摩沙夢想家隊本周將迎來主場賽事，3月25、27日於台中洲際迷你蛋主場迎戰高雄全家海神和新北國王隊。夢想家推出「夢想點點名」主題活動，這是人氣啦啦隊三上悠亞本季例行賽最後兩次應援。

夢想家近期拉出一波7連勝，目前戰績17勝11敗聯盟第2，將帶著這股氣勢回主場力拼延續連勝紀錄。夢想家推出主題活動，三上悠亞也將現身應援，她錄製影片向球迷喊話，「大家好，我是三上悠亞，3月25、27日比賽時間稍微晚一點，請大家可以下班下課後來看球，等你喔！」

兩日賽事有多項入場好禮，包含活動主題「夢想點點名」折扇、利口樂瑞士草本喉糖原味或沙威隆清爽潔膚抗菌濕紙巾（數量有限，發完為止）。經典「夢想突襲」活動有合作夥伴的支持，首日攜手TRUE TISANE，次日與潮流平台AREA 02合作，完成官方指定任務的球迷皆有機會獲得品牌好禮。

中場遊戲「夢想點點名」獲勝者，可獲得夢想商店的千元禮券。此外，於暫停時間現場隨機點名指定區域，將可獲得 TRUE TISANE 提供的「金銀花抗痘潔面慕斯」乙瓶（數量有限，領完為止），場邊女孩隨機邀請球迷一同遊戲，也有機會獲得眠豆腐Tofu bar霜淇淋兌換券或STEPV濃縮乳清蛋白-馥郁可可隨身包乙包（更多活動內容資訊，請鎖定夢想家官方社群平台公告）。

夢想商店本周新品登場，包含夢想貼圖短TEE、草寫手繪短TEE、BADGE襪，以及本次限定「夢想家 × 三上悠亞」拍立得短TEE，讓球迷不論進場應援、日常穿搭或收藏紀念，都能找到最適合自己的主場造型。此外，夢想商店同步推出「平日點點名」主場限定優惠活動，活動期間全面商品 85 折（當周新品、扭蛋及指定商品除外），邀請球迷把握機會，入手主場必備周邊。