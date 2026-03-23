UBA／潘偉傑逆轉3分打 健行勝輔大保晉級生機

UBA大專籃球聯賽今天進行的男子組複賽，已經連續10年晉級4強的健行科大，靠著終場前25秒潘偉傑的逆轉3分打，終場以71比70擊敗輔大，保住晉級4強的一線生機。

健行科大從104學年度至今，每年都至少打進UBA的4強，過去3年更是連續闖進冠軍戰；不過今年從複賽開始，全隊狀況調整的不理想，拿下今天的勝仗後，戰績僅3勝3敗，想要晉級4強，明天對政大非贏不可。

已經沒有退路的健行科大，今天開賽全隊手感不佳，一度以8比25落後全場最多的17分，後3節健行苦苦追趕，終場前65秒，終於靠著一次補籃追成68比68平手。

終場前38秒，輔大王翊仲籃下得手可惜加罰沒進，助球隊取得2分領先；接著健行在下一波進攻，潘偉傑中距離跳投被犯規，並順利完成加罰，讓球隊取得1分超前。

擁有最後一擊的輔大，在時間壓力下於三分線外出手未果，健行在驚濤駭浪中獲勝。

健行總教練劉孟竹在接受媒體訪問時表示，進入複賽首戰雖贏球，但被中信學院嚇出一身冷汗，接著第2場敗給黎明學院後，全隊就像踢到鐵板一樣，手腳都施展不開，反而越打壓力越大，就像今天第1節大家防守不專注，進攻也沒準度。

劉孟竹強調，「球員自己挖的坑就要自己想辦法補起來，最後一戰儘管是對政大，還是要想辦法獲勝。」他開玩笑說：「可能明天早上要帶全隊去行天宮轉轉運了。」

完成逆轉3分打的潘偉傑則說：「前幾戰輸球後大家都放不開，加上我總覺得誰對上健行好像就會變準變強，害我們的賽前報告都不太準確。」

不過潘偉傑也很有信心地說：「111學年度我還是大一的時候，就看過學長們擊敗過政大，我相信現在也可以，球是圓的，就當作最後一場放開身手去打。」