TPBL／從七賢場邊到高雄隊長 余純安：把自己活成團隊需要的樣子

高雄全家海神隊長余純安與唐維傑同樣出身高雄七賢國中，如今又在海神成為並肩作戰的學長與學弟。談起這位學弟，余純安語氣中帶著明顯的熟悉與欣賞。他回憶，大學放假返校訓練時，曾和當時還在國三的唐維傑對位，第一印象就是「又高、又快、很有天分」。余純安笑說，原本還提醒自己別被一步過，沒想到一個不留神，還真的被直接過掉，也因此立刻記住這位學弟突出的身體條件與速度。如今，兩人共同穿上海神戰袍，從七賢延續到職業舞台，也讓這段學長學弟的緣分更顯珍貴。

連兩年沒進JHBL名單 曾哭著說不想打了

余純安真正開始接受有系統的籃球訓練，是進入七賢國中之後。 余純安提供

余純安真正開始接受有系統的籃球訓練，是進入七賢國中之後。國小時的他打球比較像社團性質，無論實力、身材條件或成熟度，都還不算突出。加上當時七賢上一屆學長實力完整，後來更一路拿下國中聯賽冠軍，正式名單競爭激烈，余純安連續兩年都沒能擠進JHBL名單。

余純安坦言：「那時候真的很難過，回家還會哭。」年紀小當時很難理解現在的努力其實是在替未來做準備，只會覺得自己練了一整年卻沒有站上比賽舞台的機會，甚至一度對媽媽說出「不想打籃球了」。

不過，媽媽只回了他一句話：「你自己選的路，爬都要給我爬完。」那句話沒有安慰，卻讓他哭完，隔天還是照常去練球。雖然只能在場邊看學長奪冠，但也正因如此，余純安開始學會觀察贏球的原因，並很早就建立起「團隊大於個人」的觀念。

從調皮少年到願意聽話 七賢教他的不只是打球

余純安指出，七賢教練帶隊嚴格，讓那段成長期充滿碰撞。 余純安提供

余純安指出，七賢教練帶隊嚴格，讓那段成長期充滿碰撞。他坦言，自己當時真的很怕教練，但後來之所以選擇完全相信對方，是因為他明白，教練的嚴格不是為了打壓，而是真的希望球員變得更好。

真正的轉折，發生在國二升國三的那個暑假。余純安身高突然長了將近10公分，身材條件開始追上隊友，也讓他第一次意識到，自己其實不是沒有機會更上一層樓。從那之後，他開始真正把教練的要求聽進去，也慢慢明白，如果想把籃球這條路走下去，就不能再用以前那種鬆散心態面對訓練與生活。

余純安說，後來教練不太會再罵他，因為教練知道不管訓練多苦，他都會拿出120%的態度去完成。比起球技，余純安認為，七賢帶給自己最深的影響，是品德教育。余純安指出，教練始終強調，球打得好不好是一回事，但做人做事的態度，是一輩子的事。這樣的紀律觀念，也一路跟著余純安走到今天，成為塑造他性格的重要養分。

松山奪冠看似輕鬆 背後卻是最高壓的淬鍊

從七賢畢業後，余純安北上進入松山高中，迎接更高強度的籃球環境。 余純安提供

從七賢畢業後，余純安北上進入松山高中，迎接更高強度的籃球環境。談到那支後來以16連勝奪冠的松山隊伍，他笑說，自己一開始甚至有種錯覺，原來拿冠軍這麼簡單。因為那支球隊陣容實在太完整，幾乎每場都能贏對手10幾分、20分，12個人都能上場，還能排出兩套陣容輪流對抗。胡瓏貿、施晉堯、盧冠良等人都在陣中，每個人都願意把自己的特點放進團隊體系裡發揮。

不過，場上看似輕鬆，背後卻是高壓訓練。余純安指出，松山最辛苦的不只是訓練量，而是每天都要面對教練黃萬隆的高標準要求。「最辛苦的，就是每天被教練操。」他坦言，剛開始真的有被教練罵哭過，但也在那樣的環境裡，慢慢把心態磨得更強壯。對他來說，松山帶來的不只是冠軍，更是一種面對壓力與要求的強悍養成。

從松山到海神 他始終是幫團隊補上細節的人

余純安始終是幫團隊補上細節的人。 余純安提供

談到一路從松山到高雄全家海神再度當隊友的胡瓏貿，余純安笑說，胡瓏貿的個性一直都沒什麼變，從高中時期開始就是那種強悍、有侵略性、也很容易讓對手討厭的球員。

不過，在余純安眼裡，所謂默契，不一定是兩人有多少直接持球配合，而是知道對方在想什麼，也知道該怎麼幫助對方發揮到極致。他說：「如果他今天手感很燙，那我就知道，我要去幫他做掩護、幫他卡位，讓他能夠舒服地接球、出手。」

這些配合，未必總是會寫在數據上，但卻是團隊籃球裡很重要的細節。某種程度上，這也正是余純安一路走來最鮮明的特質：他未必總是最耀眼的人，卻總是知道，怎麼樣能讓團隊更順，讓隊友打得更好。

回到高雄 他想把力量放回家鄉

余純安回到高雄，他想把力量放回家鄉。 余純安提供

從高中冠軍、大學冠軍，到職業生涯再拿下冠軍，余純安形容自己的籃球路算是「蠻幸運的」。雖然國中沒有拿到冠軍，但之後在不同階段都完成了屬於自己的目標。

而真正讓他特別有感的轉折，是回到高雄、成為高雄全家海神創隊元老。

余純安回憶，早年打球時就常聽學長提起，高雄應該擁有一支自己的職業球隊。這個想法講了很多年，直到海神成立才真正實現。剛好在合約結束之際，他也等到了回鄉打球的機會。即使當時妻小仍在台北，老婆支持他回到高雄追夢，這份體諒也讓他始終心懷感謝。

從七賢出發，最後回到高雄成為海神隊長

余純安(右)最後回到高雄成為海神隊長。 余純安提供

對余純安來說，回到高雄不只是工作選擇，更像是在完成一個放在心裡很久的念頭。因為當年從國中升高中時，他選擇北上松山發展，而隨著台灣籃球長年出現南北資源失衡、人才持續往北部集中的現象他愈來愈清楚，高雄要培養人才有多不容易，要留住人才又有多困難。

因此，當家鄉真的有了一支職業隊，而自己也有機會成為其中一員時，他很自然地做出選擇：把自己的力量放回高雄。如今，從七賢國中一路走到高雄全家海神，余純安走回了最初的起點。和當年因為沒進名單，而在場邊掉眼淚的國中少年相比，現在的他，早已不只是思考自己能不能上場、能不能被看見的球員。

余純安更像那種總把團隊放在前面的人：理解隊友、補上空缺、扛起責任，也把每一件該做的事做到位。從七賢學到的紀律與品德，到松山磨出的韌性，再到如今身為海神隊長的責任感，早已成為他籃球性格的一部分。余純安用自己的生涯證明，最耀眼的球星固然吸睛，那個讓團隊變得更好的無私角色，同樣值得掌聲。

（全文由作者授權提供）