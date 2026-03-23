NCAA／西班牙前鋒3.9秒飆關鍵三分 助愛荷華絕殺衛冕軍晉級16強

愛荷華大學前鋒福蓋拉斯（Alvaro Folgueiras）今天在NCAA的32強賽，面對上屆冠軍隊伍佛羅里達大學打出代表作全場拿下14分5籃板，還在比賽最後時刻命中關鍵三分彈，幫助球隊以73：72淘汰佛羅里達隊，晉級「甜蜜16強（Sweet Sixteen）」。更令人激動的是，他的母親多年來首次到場邊觀戰，讓福蓋拉斯直呼有她在簡直「太幸運了」。

在比賽終了前還剩下8.9秒，愛荷華大學在70：72落後2分的情況下，底線發球給斯蒂爾茲（Bennett Stirtz），他快速運球推進到前場，找到埋伏底角的福蓋拉斯，福蓋拉斯接獲傳球後退到三分線外，最終穩穩命中，在比賽還剩3.9秒時幫助愛荷華大學73：72反超比分，最終便以1分之差贏球，同時他們也淘汰衛冕軍佛羅里達大學，晉級到16強賽事。賽後，福蓋拉斯激動地跑去擁抱他的母親，這是他的母親多年來第一次遠道而來，觀看兒子的大學籃球比賽。

20歲的福蓋拉斯，出身自西班牙，為完成籃球夢想，他選擇來到美國打拼。他在賽後記者會上感人地說道：「能有這樣的媽媽，我真是太幸運了，今年夏天她來看我代表國家隊比賽，但在大學籃球賽場上，我大一的時候她只來看過1場比賽，而且我上場時間也不多。我想，2年後她回來，看到我現在的成就，看到我為了走到今天付出了多少努力，對她來說一定非常激動，因為她當年把一個16歲的孩子帶到美國，那時一句英語都不會說，除了夢想和渴望之外一無所有。」

愛荷華大學總教練麥凱倫（Ben McCollum）在賽後談起這記絕殺，他表示：「他接球節奏把握得很好，球穩穩地飛入網中，乾淨俐落，這太不可思議了。」

這場比賽，福蓋拉斯全場拿下14分5籃板，這球絕殺是他當晚比賽所投進的第2顆三分球。每當投進三分球，他都會用手指向天空，以此緬懷在他在9歲時去世的父親。

除此之外，根據資料顯示，這是自1979年NCAA開始實行種子排名以來，愛荷華大學第2次擊敗分區頭號種子球隊，追溯上一次是在1980年分區半決賽中擊敗雪城大學。此外，這也是愛荷華大學自1999年以來，睽違20多年再次晉級甜蜜16強。