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UBA／2連敗後4連勝 台藝大睽違10年重返4強差一步

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台藝大2連敗後4連勝，球員開心慶祝。圖／大專體總提供
台藝大2連敗後4連勝，球員開心慶祝。圖／大專體總提供

上一度晉級UBA公開男一級4強已要回溯到103學年，台灣藝大今年8強複賽「開低走高」，今天以76：63擊敗黎明學院，2連敗後4連勝，半隻腳踏進下月台北小巨蛋舉行的4強決賽。

台藝大曾在100學年和102學年封王，但103學年後再沒嚐過4強滋味，106學年接下兵符的葛記豪苦笑說：「李伯倫教練拿了2個卷恩，棒子交給我後，一直卡在8強。」今年有很大機會重返4強，他強調先開心幾小時，仍要好好準備明天和國體大的複賽最終戰對決。

昨天HBL甲級決賽剛落幕，率松山高中完成男甲2連霸的教練葉韋喬正是來自台藝大，直呼「厲害啦韋喬」的葛記豪透露，賽前有收到葉韋喬訊息，得到「冠軍教練加持」，加上板凳球員穩定火力供輸，團隊陣形愈來愈完整。

台藝大今天除先發「鐵三角」王威翔、徐堂琪和外籍生飛尼克斯得分都打兩位數，來自花蓮的菜鳥後衛鄭維佑三分球2投俱中貢獻11分，助隊第三節頂住黎明反撲，獲得葛記豪點名稱讚。

阿美族的鄭維佑國中就被光復高中教練陳定杰注意，但選擇留在家鄉就讀花蓮體中，大學被葛記豪說服加入台藝大，從同樣是控球後衛出身的教練及學長王威翔身上學習。

「高中最好就12強，第一次那麼接近小巨蛋。」鄭維佑提到，從複賽前兩戰都吞敗到拉出4連勝，感覺不可思議，尤其今天自己找回外線手感，前5戰合計15投3中的他說：「前幾場三分球低迷，這場有投進，很開心。」

台藝大菜鳥鄭維佑攻下11分。圖／大專體總提供
台藝大菜鳥鄭維佑攻下11分。圖／大專體總提供

台藝大一路領先黎明，教練葛記豪笑開懷。圖／大專體總提供
台藝大一路領先黎明，教練葛記豪笑開懷。圖／大專體總提供

教練 台藝大 籃球

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