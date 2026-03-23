PLG／邀球迷穿制服進場 洋基工程打造FUN學園主題周

洋基工程籃球隊將於本周末在新竹市立體育館主場舉辦「洋基FUN學園」主題周，球團精心規畫多項主題活動、洋基女孩賽後活動與校園周限定商品等，邀請球迷一起重返青春校園主場。

球迷進場即有機會獲得限量入場好禮，包含洋基女孩學生證卡，現場也特別規畫「洋基FUN試卷」活動，球迷完成試題作答後投入服務台抽獎箱，即可參加抽獎。球團更特別推出「女神福利社」活動，28日和29日限量販售「女神餐盒」，將由洋基女孩親自為球迷打飯，打造更具校園感的主場體驗。

環廊活動包含「校園FUN舟拍照區」，球迷只要於指定拍照裝置打卡、上傳社群並標註「洋基工程職業籃球隊」官方帳號即可獲得吉祥物「約克」限量貼紙；現場另安排「方舟骰子對決」，擲出比關主更大的點數即有機會獲得限量贈品。

本次主題周也設置「洋基女神信箱」，邀請球迷現場寫信給喜愛的洋基女孩，洋基女孩後續將於官方社群開箱信件。現場設有零錢捐款箱，球迷拿取信封與信紙後投入零錢，一起傳信也傳愛。本活動募得款項將全數捐予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，捐款收據後續也將於官方社群公告。

賽後活動方面，球團規畫28日舉辦「希美老師日文課」，29日推出「韓式體操課」，讓球迷在觀賽之餘，也能參與主題周限定的延伸互動。

呼應本次校園主題，鼓勵更多學生族群與年輕球迷進場支持；球迷只要出示學生證或穿著學生制服，即可享有現場購票9折優惠，現場美食攤位也同步推出相關優惠。

球團希望透過「洋基FUN學園」主題周，打造融合青春記憶、互動體驗與球迷熱情的校園派對，期待邀請更多球迷一起穿上制服、帶上學生證，走進方舟主場，留下屬於自己的專屬回憶。