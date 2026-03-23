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HBL／二連霸＋百萬休旅車 松山成最大贏家
114學年HBL甲級決賽昨天小巨蛋圓滿落幕，男甲衛冕軍「綠色神盾」松山高中不但完成2連霸，在首度舉辦的罰球大賽再擊敗女甲級新科冠軍隊陽明高中，帶回價值百萬的休旅車，加上劉廷寬獲得MVP、教練葉韋喬拿下最佳教練，成為今年最大贏家。
過去HBL決賽「球迷送汽車」的活動，今年改成兩支冠軍隊伍靠罰球一較高下，勝隊就能把NISSAN日產汽車捐贈的價值百萬X-Trail休旅車開回家，松山壓軸戰力退南湖高中後再上罰球線和陽明決戰，第一輪就帶回大獎。
頒獎典禮上，冠軍戰帶傷轟下30分、11籃板的劉廷寬獲得MVP，8強扭到左腳踝造成韌帶的他透露，4強賽時有點受影響，覺得腳沒力、跳不起來，無法過人，「我是不是爛掉了？這場就不管那麼多，能為球隊付多少力就多少力，在球場上就不會在意傷，不會痛，可以有這信念，不會在意別的東西，想要贏球而已。」
松山在葉韋喬執掌兵符下連拿2冠，加上前教頭黃萬隆帶隊的6冠，累積8座金盃也追平HBL「全勤生」南山高中，並列HBL男甲級最多。
《114學年HBL甲級個人獎項》
籃板后／王：黃翊蓁（永仁）／羅雄威（東泰）
抄截后／王：彭郁榛（北一）／紀伍柏俊（東泰）
助攻后／王：鄭敬璇（淡商）／余玄騰（彰縣成功）
阻攻后／王：馮佳萍（永平）／羅雄威（東泰）
新人后／王：吳沛萱（永仁）／王以勒（南湖）
最佳教練：李台英（陽明）／葉韋喬（松山）
MVP：蘇衡（陽明）／劉廷寬（松山）
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