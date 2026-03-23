籃球／U19籃球聯盟 Team蘭雅國中戰友高中再續前緣

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟除了是校隊與俱樂部球隊的鍛鍊場，還可以是籃球愛好者的應許之地。蘭雅國中一群好兄弟組建「LY Team」再續前緣，戰績不重要，能再次一起打籃球才是最開心的事。

LY Team22日在U19第二組B區與俱樂部球隊Sonics較量，上半場雙方有來有往，但下半場Sonics拉出12：3攻勢，LY即使拚到最後一刻，仍以51：63吞敗，開胡再等等。

LY即蘭雅國中（Lanya）縮寫，陣中多是過去蘭雅校隊，升上高中後各奔東西，因為籃球，他們又走在了一起，當中的靈魂人物就是李品宏。「我們國中學長（林睿軒）考到教練證，他想練習帶球隊，我就開始聯繫大家，把以前的好兄弟集合起來。」

目前就讀陽明高中的李品宏現在也是校隊，陽明是傳統女籃強權，教練是資深名教頭李台英，近年還找來前中華男籃隊國手、職籃新北國王隊代理總教練洪志善，資源豐富，李品宏笑說在學校都會在旁偷學兩招，「他們教很多很高階的技術、戰術，學到很多團隊觀念。」

陽明高中女籃隊昨天以61：53擊敗尋求三連霸的北一女中，終於拿下隊史首座HBL總冠軍。

李品宏透露，其實他們這批「蘭雅幫」最後一年國中聯賽意外在預賽提前出局，留下不完美的句點，「雖然現在還是有在打球，心裡一直有個遺憾。不管來U19成績怎麼樣，還能一起打球，就能填補那個遺憾。」

另一位江立邦現在讀士林高商，他笑說原本大家希望能一起考上陽明高中，「但最後成績還是有差，不過能再次一起打球很開心，我們有看網路上的Reels（短影片），覺得這聯盟很不錯，就想來試試看。」

江立邦笑說，蘭雅幫畢業後還是有在聯絡，「平常會出來吃飯，還會去住李品宏家，打電動、聊聊天，回味一下以前的日子。」

當中成績最好當屬駱永勛，當時國中聯賽結束後他開始認真念書，一舉考上第一志願建國中學，他謙虛地說：「其實就是平常上課認真聽，我不覺得我比別人特別。」

駱永勛除了籃球這個一輩子的興趣，在建中還參加非常特別的社團，「我們是『模擬聯合國』，學習聯合國怎麼開會、溝通，可以增進自己的溝通與英文能力，雖然對升學應該沒有加分，但我相信對以後出社會很有幫助。」

教練林睿軒其實今年才20歲，還是東吳中文系大三學生，場上嚴肅的他私底下跟學弟們打成一片，「其實我只比他們大個2、3歲，以前會回去跟他們練球，我真的很喜歡籃球，但我知道自己天賦的極限在哪，當教練也是可以繼續留在籃球場上。」

「蘭雅三劍客」李品宏得到全隊最高16分，江立邦6分，駱永勛有6分、5籃板，雖然還在尋求下半季首勝，跟兄弟們「贏一起、輸一起」的情誼才是最真摯。

LY Team主力控衛駱永勛。圖／U19籃球聯盟提供

LY Team江立邦。圖／U19籃球聯盟提供