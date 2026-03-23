HBL／冠亞軍北市4校包辦！北一女遭逆轉三連霸夢碎 最高可獲百萬獎金

高中籃球甲級聯賽（HBL）總決賽昨天於台北小巨蛋落幕，其中今年男女子組冠亞軍全由台北市學校包辦，男子組由松山高中順利完成二連霸，女子組則由陽明高中上演大逆轉，擊退挑戰三連霸衛冕軍北一女中。

本屆HBL冠軍戰男子組由南湖高中對上松山高中、女子組則由北一女中對上南湖高中，4支球隊都來自台北市，創下歷史新頁，市長蔣萬安下午也到小巨蛋觀賽，也和球員喊話，「不論輸贏，站在這片舞台上，就已經證明自己是全國最優秀的選手。」賽後更請吃炸雞大餐，祝賀創下佳績。

而賽事也同樣激烈，女子組衛冕軍北一女想挑戰3連霸，開賽就打出一波8比0攻勢，半場結束時取得31比19的領先。然而陽明高中在下半場展現韌性，單節帶領球隊打出27比11的反撲，以46比42超前進入末節，最終在雙方激戰下，陽明成功穩住領先優勢，拿下勝利，讓北一女連霸夢碎。

另一場賽事松山高中同樣也挑戰二連霸衛冕，南湖高中展現強力挑戰者的氣勢，首節打玩以24比21領先，然而衛冕軍松山展現氣勢，靠著三分火力逆轉局勢，半場結束反以48比45超前，最終在雙方你來我往下，松山高中靠穩定輸出及防守收下勝利。

教育局表示，HBL不僅是爭奪榮耀的舞臺，更是培養學生自律、抗壓與團隊精神的重要歷程，將持續強化校園體育發展體系，完善培訓與運動防護支持，讓學生在專業且安全的環境中發揮潛能，此次佳績更展現長期深耕基層培訓與科學化訓練的具體成果，將提供每校60萬至100萬不等的獎勵金，優化學校相關運動設施設備及補助訓練相關之必要消耗性項目及基本運作需求。