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HBL／劉廷寬摘FMVP 笑稱開心打敗兒時「偶像」

中央社／ 台北22日電
114學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）男子組衛冕軍松山高中22日在台北小巨蛋對上南湖高中，松山劉廷寬（持球者）轟下30分、11籃板，幫助球隊順利連霸。中央社
114學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）男子組衛冕軍松山高中22日在台北小巨蛋對上南湖高中，松山劉廷寬（持球者）轟下30分、11籃板，幫助球隊順利連霸。中央社

高中籃球聯賽HBL松山高中今天完成校史第3度連霸，其中隊長劉廷寬獲得冠軍戰最有價值球員（FMVP），為高中生涯畫下完美句點，他笑說很開心打敗兒時「偶像」。

帶著衛冕軍頭銜征戰HBL舞台的松山，通過重重考驗後，今天在冠軍戰以87比71擊敗南湖高中，締造校史第3度連霸。其中，隊長劉廷寬燃燒自我，幾乎打滿全場情況下，狂轟30分、11籃板，數度在關鍵時刻跳出來拯救球隊，並拿下冠軍戰最有價值球員殊榮。

劉廷寬賽後接受媒體聯訪時指出，在8強階段不慎扭傷腳踝，門牙還斷了2顆，一直很擔心決賽無法發揮全部實力，所幸傷勢復原不錯，仍順利踏上小巨蛋舞台，只是看到網路上「南湖總冠軍」、「恭喜松山榮獲亞軍」等評論，讓劉廷寬暗暗發誓要打臉外界，並以自身表現證明。

去年扮演輔佐學長的角色，如今以隊長身分率隊奪冠，劉廷寬透露，告訴自己本季一定要跳出來，否則憑什麼當主力、看板人物，在鎂光燈聚焦下不能怯場，並感謝自己有勇氣承擔責任，「比賽也沒有放棄，帶著相信自己心態打每一場比賽。」

有趣的是，乙組出身的劉廷寬笑說，國中時在電視機前看著黃瀚陞、周佑承等人在國中籃球聯賽JHBL舞台發光發熱，內心萌生一股崇拜之意，同時希望未來能夠超越他們，近兩年接連打敗曾經的「偶像」，他表示這一段路很辛苦，「但謝謝自己撐下來。」

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