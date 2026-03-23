HBL／劉廷寬、潘彥銘打出乙組驚奇 葉韋喬感動松山連霸

高中籃球聯賽HBL松山高中今天在乙組出身的劉廷寬、潘彥銘挺身而出，完成校史第3度2連霸，教練葉韋喬曾評這屆高三是「最爛一屆」，因此奪冠讓他內心相當感動。

尋求校史第3度2連霸的松山，今天與冠軍熱門的南湖高中正面交鋒，在雙隊長劉廷寬、潘彥銘領軍下，從第2節逐漸擺脫對手糾纏，兩人合計貢獻52分、20籃板，扮演松山穩住陣腳的關鍵，終場以87比71如願完成連霸，同時校史坐擁8冠與南山高中並列奪冠次數最多球隊。

教練葉韋喬賽後接受媒體聯訪時透露，本季這段旅程真的很不容易，尤其在不被外界看好情況下延續「冠軍之路」，心情當然相當開心，而且重新擦亮「綠色神盾」招牌，「團隊防守本來就是我們引以為傲的，很慶幸我們在冠軍賽有做到屬於松山真正的防守。」

松山高中球員劉廷寬（左）、潘彥銘（右）。記者黃義書／攝影

值得一提的是，松山雙隊長劉廷寬、潘彥銘都是乙組出身，這批高三球員甚至被葉韋喬評價為「最爛一屆」，不過整體呈現團隊籃球的化學效應，讓葉韋喬直言很感動，從一開始的不理解，到慢慢知道自己為什麼對他們這麼嚴格，「真的很謝謝小朋友願意相信我，我們也一起走到最後。」

從HBL傳奇教頭黃萬隆手中接下松山兵符，葉韋喬接連率隊奪冠，他認為冠軍只是結果，唯一目的是希望球員變得更好，然而最重要的是他們願意放下自我，葉韋喬期許團隊逐步傳承，每一屆學長帶領學弟，延續松山「Do Our Best」精神。