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HBL／無緣冠軍遺憾 南湖雙槍未來可能旅外

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
南湖幸宇勝。記者曾原信／攝影
南湖幸宇勝。記者曾原信／攝影

4強賽狂轟34分外帶20籃板，南湖高中新一代「戰神」幸宇勝和高三搭檔周佑承助隊首度打進HBL男甲冠軍戰，但今天被松山高中限制，合計25投僅6中，最終以71：87敗給衛冕軍松山高中，無緣帶回的冠軍獎盃。

「遺憾，沒完成一直很想的夢想，不過未來的路還很長，繼續努力。」今天攻下11分、12籃板、4抄截的幸宇勝說。

昨天的飆分秀沒能延續，幸宇勝坦言「加減被限制」，第四節隊友雖將比分扳平，但關鍵時刻失誤太多，沒能把握住良機。13投2中拿7分的周佑承也說，對手知道自己缺點，加上有點緊張放不開手腳，「遺憾，沒有辦法幫學校拿冠軍，自己也做得不夠好。」

高中生涯畫下不完美的句點，兩人展望下一步，旅外或留在國內都是選項。幸宇勝說，有機會當然想延續從金華國中開始的同隊情誼，期待大學有機會和周佑承再當隊友。

南湖雖無緣金盃仍有收穫，冠軍戰攻下全隊最高23分的王以勒獲得新人王，成為隊史第一人。

王以勒 籃球

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