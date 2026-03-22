HBL／被批「松山最爛一屆」劉廷寬、潘彥銘用努力成就冠軍

高一時曾被教練葉韋喬批評是「松山最爛一屆」，松山高中今年高三的劉廷寬、潘彥銘和王浚善等球員沒被擊倒，三年來的努力在今天化為最甜美果實，男甲冠軍戰以87：71力退南湖高中，締造二連霸，平男甲最多的8座冠軍一併入袋，讓潘彥銘直呼「不可思議」。

松山高三成員幾乎來自乙級，甚至有「素人」王浚善，高一時和國中隊伍打友誼賽差點輸球，被葉韋喬訓了一頓。今天冠軍戰轟下30分、11籃板後，劉廷寬特別感謝教練，他說：「喬哥，我們真的做到了！雖然高一時說我們是松山最爛的一屆，因為我們只有一個是甲組，其他都乙組，還有國中沒打過球的浚善，很辛苦，一開始真的很爛，超級爛，我們付出很多，沒有偷懶，成就這個冠軍，三年來的努力都值得的。」

情緒高張的劉廷寬爆料說，一開始也曾和隊友不合，覺得隊友都不聽話、打自己的球，練球也不認真，高二這批又「超級懶惰」，完全不想防守，但互相磨合，8強賽後改進，才擦亮松山「綠色神盾」招牌。

今天也貢獻22分、9籃板的隊長潘彥銘承認，高一時「真的很爛」，當時甚至覺得球隊會在16強就止步，但經過三年來的努力，完成不可思議的成績，「創造屬於我們的冠軍。」

松山在創隊教練黃萬隆帶領下打下6冠，上季葉韋喬完全接管驚奇奪冠，今天更完成2連霸，讓他感動說，成績是粉碎外界質疑的最好方式，也很感謝球員願意相信自己，「我的目的要讓他們更好，他們也願意放下自己，這個團隊變成傳承、變成傳統，延續松山『Do our best』的精神。」

提到曾經對高三球員的嚴厲批評，葉韋喬解釋，想測試這批球員到底想不想打球，「要走要好好努力，不想走就提早離開，大家選擇留下來，這就是最好的成果。」他提到，這批球員打下冠軍成績，可以讓更多人相信松山，ㄣ相信松山的訓練是有用的，希望可以保持這方式，照顧小朋友、帶領孩子。」

HBL男子組決賽晚間於台北小巨蛋舉行，松山高中以87：71贏過南湖高中，贏得勝利。記者曾原信／攝影