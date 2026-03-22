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HBL／劉廷寬轟30分 松山退南湖奪隊史第8冠
隊史首闖HBL男甲冠軍戰的南湖高中和挑戰男甲最多8冠的衛冕軍松山高中，今天114學年HBL甲級最終戰正面對壘，松山最多12分領先第四節雖花光，但「看板人物」劉廷寬關鍵時刻連續罰球助隊打出14：0猛攻，最終以全場最高30分助隊以87：71完成隊史第3次的2連霸，隊史累積8冠也追平南山高中，並列男甲最多。
松山97到99學年度完成HBL男甲唯一的3連霸，103至106學年度4年內3度封王，上季在新教練葉韋喬領軍下驚奇奪下第7冠，只差南山高中1冠；南湖過去最佳戰績是104學年度的季軍，當時學長簡廷兆、周桂羽和曹薰襄今天都到場。
兩支北市球隊的碰頭，上半場比分拉鋸，松山半場取得48：45微幅領先，第三節劉廷寬和潘彥銘助隊打出7：2的開節攻勢，6分49秒南湖違反運動精神犯規再讓潘彥銘上罰球線，他2罰1中後下一波進攻再補籃得手，個人連拿3分助隊領先擴大到58：47。南湖靠幸宇勝跳投破網止血，但松山菜鳥周昱陳馬上回敬外線，松山仍握有61：49領先。
王以勒關鍵時刻跳出，2記三分彈加補籃得手，個人獨拿8分，讓南湖縮小差距到59：63。松山暫停後劉廷寬2罰俱中，南湖周佑承2罰也把握，不過松山潘彥銘籃下打進後，高一周昱陳2罰也得手，讓衛冕軍帶著69：61領先進入決勝節。
陳泓宇第四節個人連拿6分，助隊再縮小差距到67：69，6分41秒張哲瑋更打進追平球。松山的進攻乾旱在6分13秒靠劉廷寬2罰1中才總算終結，潘辰武追加進球，3分57秒王以勒更犯滿離場，劉廷寬4罰3中帶出松山一波14：0猛攻。2分06秒周佑承2罰落空，直到1分58秒陳泓宇的進球才結束南湖超過4分鐘的得分荒，但差距無法追回，最終松山就以87：71完成連霸。
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