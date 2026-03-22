快訊

中東天然氣供給恐十天後驟止 全球LNG面臨「供應懸崖」

曾貼「沒國家核電廠重啟」 范雲社群遭網友灌爆：原來最想罷賴總統？

聽新聞
0:00 / 0:00

EASL／被對手19記外線轟垮 領航猿錯過150萬美元冠軍獎金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
白曜誠挑戰籃框。圖／領航猿提供
白曜誠挑戰籃框。圖／領航猿提供

連兩年打進東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL）冠軍戰的桃園璞園領航猿，今天碰日本代表宇都宮皇者，第一節就陷入26分落後，儘管後三節努力追近差距，最終仍以81：90吞敗，無緣帶回賽史新高的150萬美元獎金

本季東超例行賽擴編為12支球隊、三個分組，共進行36場賽事，季後賽從原本4強改為6強，獎金規模也大幅提升，創下聯盟新高。冠軍隊伍將可獲得150萬美元獎金，亞軍75萬美元，季軍則可獲得35萬美元，創下東超歷史上最高的總獎金。

領航猿6強首戰以89：69擊敗首爾SK騎士，4強賽再以102：76大勝東京電擊，連兩年挺進最終戰，但今天碰另一支日本B聯盟代表宇都宮皇者，第一節就被外線狙擊。

宇都宮皇者第一節三分球14投10中，比江島慎4投都把握，高島紳司也有5投4中演出，率隊首節就取得39：13絕對領先。

第二節宇都宮皇者命中率「校正回歸」，讓領航猿逐步雖小差距，無奈第一節造成的差距過大，領航猿儘管後三節得分都優於宇都宮皇者，仍錯過金盃。

宇都宮皇者今天三分球41投19中，比江島慎6投5中的外線攻下19分，高島紳司也飆進6記三分球在內的18分，洋將紐比爾（D.J. Newbill）攻下21分。領航猿以葛拉漢23分最高，阿提諾18分，ｃ和李家慷各拿15分和10分。

盧峻翔飛身上籃。圖／領航猿提供
盧峻翔飛身上籃。圖／領航猿提供

領航猿 獎金 籃球

延伸閱讀

HBL／挑戰3連霸失利 北一教練：我的錯

HBL／破北一3連霸美夢 陽明終結4強魔咒奪隊史首冠

TPBL／馬克、貝奇雙洋將聯手 特攻輕取攻城獅

HBL／新人后熱門「準絕殺」 永仁1分險退南山奪季軍

相關新聞

HBL／破北一3連霸美夢 陽明終結4強魔咒奪隊史首冠

114學年HBL女甲冠軍戰上演「北市內戰」，尋求隊史首度3連霸的北一女中對決睽違16年再闖最終戰的陽明高中，第三節初落後15分的陽明靠一波18：1海嘯攻勢逆轉，最終在高三後衛蘇衡20分領家下以61：53破北一的不敗金身，迎接隊史第一座HBL女甲金盃。

EASL／被對手19記外線轟垮 領航猿錯過150萬美元冠軍獎金

連兩年打進東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL）冠軍戰的桃園璞園領航猿，今天碰日本代表宇都宮皇者，第一節就陷入26分落後，儘管後三節努力追近差距，最終仍以81：90吞敗，無緣帶回賽史新高的150萬美元獎金。

HBL／挑戰3連霸失利 北一教練：我的錯

今年以全勝戰績挺進HBL女甲冠軍戰，北一女今天挑戰3連霸卻差了一步，全隊浪費最多15分領先，下半場進攻當機下被陽明高中以61：53逆轉帶走金盃，許多球員忍不住落淚，教練駱燕萍扛責說：「輸球一定是教練的錯。」

HBL／帶隊近30年終結冠軍荒 李台英落淚迎夏威夷大禮

先是打破「4強魔咒」，陽明高中今天再改寫隊史最佳成績，且是扭轉最多15分落後，以61：53逆轉衛冕軍北一女中，勇奪隊史第一冠，讓帶隊將近30年的李台英笑說「終於輪到我」，陽明榮譽領隊、瑞士銀行台灣區總經理陳允懋更要實現「冠軍去夏威夷」的大禮，兌現這份超過10年的承諾。

圖輯／HBL陽明逆轉奪下隊史首勝 終止北一女連霸

HBL高中籃球聯賽女子組冠軍戰晚上於台北小巨蛋舉行，由二連霸北一女中對上陽明高中，陽明高中一度落後15分，但第三節開始，北一女攻勢熄火，陽明急起直追，當家主將蘇衡整場貢獻20分10籃板，外加吳宣伶貢獻12分13籃板，最終以61比53擊敗北一女，拿下隊史首冠，也終止北一女連霸。

TPBL／馬克、貝奇雙洋將聯手 特攻輕取攻城獅

TPBL新北中信特攻今天在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，靠著雙洋將馬可、貝奇一裡一外，聯手轟下53分、29籃板，終場就以95比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。