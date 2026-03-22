EASL／被對手19記外線轟垮 領航猿錯過150萬美元冠軍獎金

連兩年打進東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL）冠軍戰的桃園璞園領航猿，今天碰日本代表宇都宮皇者，第一節就陷入26分落後，儘管後三節努力追近差距，最終仍以81：90吞敗，無緣帶回賽史新高的150萬美元獎金。

本季東超例行賽擴編為12支球隊、三個分組，共進行36場賽事，季後賽從原本4強改為6強，獎金規模也大幅提升，創下聯盟新高。冠軍隊伍將可獲得150萬美元獎金，亞軍75萬美元，季軍則可獲得35萬美元，創下東超歷史上最高的總獎金。

領航猿6強首戰以89：69擊敗首爾SK騎士，4強賽再以102：76大勝東京電擊，連兩年挺進最終戰，但今天碰另一支日本B聯盟代表宇都宮皇者，第一節就被外線狙擊。

宇都宮皇者第一節三分球14投10中，比江島慎4投都把握，高島紳司也有5投4中演出，率隊首節就取得39：13絕對領先。

第二節宇都宮皇者命中率「校正回歸」，讓領航猿逐步雖小差距，無奈第一節造成的差距過大，領航猿儘管後三節得分都優於宇都宮皇者，仍錯過金盃。

宇都宮皇者今天三分球41投19中，比江島慎6投5中的外線攻下19分，高島紳司也飆進6記三分球在內的18分，洋將紐比爾（D.J. Newbill）攻下21分。領航猿以葛拉漢23分最高，阿提諾18分，ｃ和李家慷各拿15分和10分。