快訊

曾貼「沒國家核電廠重啟」 范雲社群遭網友灌爆：原來最想罷賴總統？

彰化殘忍凶殺案…男疑遭挖眼虐殺棄路邊 4嫌落網、2人收押禁見

美伊戰事不斷！藥品恐爆發漲價、缺藥 藥局已收到這張「緊急通知」

聽新聞
0:00 / 0:00

HBL／挑戰3連霸失利 北一教練：我的錯

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
北一高三後衛彭郁榛開賽連投進2記三分球。記者曾原信／攝影
北一高三後衛彭郁榛開賽連投進2記三分球。記者曾原信／攝影

今年以全勝戰績挺進HBL女甲冠軍戰，北一女今天挑戰3連霸卻差了一步，全隊浪費最多15分領先，下半場進攻當機下被陽明高中以61：53逆轉帶走金盃，許多球員忍不住落淚，教練駱燕萍扛責說：「輸球一定是教練的錯。」

淡水商工82到84學年締造第一次3連霸，海山高中94到96學年也完成3連霸，淡商108到111年更締造HBL甲級史上首度的4連霸。北一112學年締造14戰「全勝封后」紀錄，去年也高捧金盃，今年不敗金身卻是在最終戰被終結，前兩年都帶全隊道賽後記者會的駱燕萍，今天女甲冠軍戰後獨自到記者室。

「終於卸下三連霸的壓力。」駱燕萍接續感謝陽明高中，「很可敬的對手，今天確實表現非常好也積極。輸球一定是教練的錯，教練場中沒有安撫好，或是有更好方法突破對方防守或進攻，這部分是教練必須承擔失敗的結果。」

挑戰3連霸肯定有壓力，駱燕萍認為訓練過程中，沒讓球員習慣抗壓，加上陽明下半場打出擅長的快攻，衝搶籃板也優於北一，都是球隊回去要修正的部分。

北一今天三分球30投僅5中，籃板也以45：59落後，加上下半場兩節各都只拿11分，沒能延續霸業。

HBL女子組決賽晚間於台北小巨蛋舉行，陽明高中對上北一女，陽明蘇衡（右）狂拿20分，助球隊獲勝。記者曾原信／攝影
HBL女子組決賽晚間於台北小巨蛋舉行，陽明高中對上北一女，陽明蘇衡（右）狂拿20分，助球隊獲勝。記者曾原信／攝影

HBL女子組決賽晚間於台北小巨蛋舉行，陽明高中對上北一女，北一女一度取得優勢，但第三節開始發生逆轉，陽明高中逐漸取得優勢。記者曾原信／攝影
HBL女子組決賽晚間於台北小巨蛋舉行，陽明高中對上北一女，北一女一度取得優勢，但第三節開始發生逆轉，陽明高中逐漸取得優勢。記者曾原信／攝影

記者會 陽明 淡水商工 籃球

延伸閱讀

HBL／帶隊近30年終結冠軍荒 李台英落淚迎夏威夷大禮

圖輯／HBL陽明逆轉奪下隊史首勝 終止北一女連霸

HBL／破北一3連霸美夢 陽明終結4強魔咒奪隊史首冠

HBL／新人后熱門「準絕殺」 永仁1分險退南山奪季軍

相關新聞

HBL／破北一3連霸美夢 陽明終結4強魔咒奪隊史首冠

114學年HBL女甲冠軍戰上演「北市內戰」，尋求隊史首度3連霸的北一女中對決睽違16年再闖最終戰的陽明高中，第三節初落後15分的陽明靠一波18：1海嘯攻勢逆轉，最終在高三後衛蘇衡20分領家下以61：53破北一的不敗金身，迎接隊史第一座HBL女甲金盃。

HBL／挑戰3連霸失利 北一教練：我的錯

今年以全勝戰績挺進HBL女甲冠軍戰，北一女今天挑戰3連霸卻差了一步，全隊浪費最多15分領先，下半場進攻當機下被陽明高中以61：53逆轉帶走金盃，許多球員忍不住落淚，教練駱燕萍扛責說：「輸球一定是教練的錯。」

HBL／帶隊近30年終結冠軍荒 李台英落淚迎夏威夷大禮

先是打破「4強魔咒」，陽明高中今天再改寫隊史最佳成績，且是扭轉最多15分落後，以61：53逆轉衛冕軍北一女中，勇奪隊史第一冠，讓帶隊將近30年的李台英笑說「終於輪到我」，陽明榮譽領隊、瑞士銀行台灣區總經理陳允懋更要實現「冠軍去夏威夷」的大禮，兌現這份超過10年的承諾。

圖輯／HBL陽明逆轉奪下隊史首勝 終止北一女連霸

HBL高中籃球聯賽女子組冠軍戰晚上於台北小巨蛋舉行，由二連霸北一女中對上陽明高中，陽明高中一度落後15分，但第三節開始，北一女攻勢熄火，陽明急起直追，當家主將蘇衡整場貢獻20分10籃板，外加吳宣伶貢獻12分13籃板，最終以61比53擊敗北一女，拿下隊史首冠，也終止北一女連霸。

TPBL／馬克、貝奇雙洋將聯手 特攻輕取攻城獅

TPBL新北中信特攻今天在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，靠著雙洋將馬可、貝奇一裡一外，聯手轟下53分、29籃板，終場就以95比...

HBL／東泰教頭之子頂住壓力 季軍戰轟生涯新高逼出老爸眼淚

東泰高中今天在114學年HBL男甲季軍戰頂住能仁家商反撲，以68：63奪下勝利，許恩翔轟下全隊最高22分，總教練高丁國柱的兒子高丁子權也打出HBL代表作，三分球6投4中轟下高中新高的19分，好表現讓高丁國柱忍不住淚灑記者會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。