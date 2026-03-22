HBL／挑戰3連霸失利 北一教練：我的錯

今年以全勝戰績挺進HBL女甲冠軍戰，北一女今天挑戰3連霸卻差了一步，全隊浪費最多15分領先，下半場進攻當機下被陽明高中以61：53逆轉帶走金盃，許多球員忍不住落淚，教練駱燕萍扛責說：「輸球一定是教練的錯。」

淡水商工82到84學年締造第一次3連霸，海山高中94到96學年也完成3連霸，淡商108到111年更締造HBL甲級史上首度的4連霸。北一112學年締造14戰「全勝封后」紀錄，去年也高捧金盃，今年不敗金身卻是在最終戰被終結，前兩年都帶全隊道賽後記者會的駱燕萍，今天女甲冠軍戰後獨自到記者室。

「終於卸下三連霸的壓力。」駱燕萍接續感謝陽明高中，「很可敬的對手，今天確實表現非常好也積極。輸球一定是教練的錯，教練場中沒有安撫好，或是有更好方法突破對方防守或進攻，這部分是教練必須承擔失敗的結果。」

挑戰3連霸肯定有壓力，駱燕萍認為訓練過程中，沒讓球員習慣抗壓，加上陽明下半場打出擅長的快攻，衝搶籃板也優於北一，都是球隊回去要修正的部分。

北一今天三分球30投僅5中，籃板也以45：59落後，加上下半場兩節各都只拿11分，沒能延續霸業。

HBL女子組決賽晚間於台北小巨蛋舉行，陽明高中對上北一女，陽明蘇衡（右）狂拿20分，助球隊獲勝。記者曾原信／攝影